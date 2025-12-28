追垃圾車摔倒 男亮刀遭收押

蔡姓男子26日因追不上垃圾車又跌倒心有不甘，27日竟預藏西瓜刀，待垃圾車抵達時持刀向王姓男駕駛理論，警方獲報將蔡以現行犯逮捕送辦。台中地院28日上午裁定收押。（本報資料照片）

台中市1名蔡姓男子26日追不上垃圾車，追趕中又跌倒心有不甘，27日竟預藏西瓜刀再到現場，垃圾車抵達時持刀向王姓男駕駛理論，王男見狀趕緊躲回垃圾車內，警方獲報後趕赴現場，將蔡以現行犯逮捕送辦；檢方27日晚間複訊後向台中地院聲押，28日上午法院裁定收押。

據悉，事發在清水區神清路路邊，此處為清潔隊垃圾車每日收運垃圾停靠點，且有固定抵達時間，64歲蔡男26日上午從家中前往停靠點倒垃圾時，錯過抵達時間未能追上垃圾車，追趕途中又不慎跌倒，導致其心生不滿；27日蔡從家中帶出西瓜刀，將西瓜刀預藏在袋中，並於相同位置等待垃圾車抵達。當天上午11點多垃圾車抵達時，蔡男看見駕駛王男下車後，隨即把西瓜刀拿在手上走到王身旁，要與王理論，王見狀驚恐不已，馬上跑回車內不敢下車，現場民眾協助通報警方到場。

清水分局獲報後派員趕赴現場，立即以多名警力壓制蔡男，迅速從蔡手中奪下西瓜刀，依殺人未遂現行犯將他逮捕到案，警詢後依法移送台中地檢署偵辦。

台中地檢署表示，認定蔡涉犯妨害公務、恐嚇安全等罪嫌重大，有逃亡、反覆實施之虞，向台中地院聲押，28日上午由法院裁定收押。