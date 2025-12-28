追垃圾車跌倒心生不滿 64歲男持利器追砍清潔員

高雄市 / 綜合報導

台中市清水清潔隊，昨(27)日收運垃圾時，1名男子持利器衝出來，要找垃圾車駕駛理論，還拿刀砍垃圾車，嚇得駕駛躲回車內報案，警方到場依現行犯將男子逮捕，警方查出，這名男子疑似因為前一天追不上垃圾車還跌倒，心生不滿，才在昨日持利器追砍駕駛，將他依殺人未遂罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。而附近民眾都說，男子平常無業，喜歡喝酒，有時性格衝動但不會與人結仇，實在沒想到，這次居然會氣到拿利器攻擊清潔隊員。

廣告 廣告

垃圾車停在路中間，旁邊民宅衝出來一名綠衣男子，右手還拿著一把長長的利器，要追垃圾車駕駛，駕駛嚇壞了，躲回車上報警，事情發生在昨日上午11點多，在台中市清水區這條路，當時清潔隊員沿路收運垃圾，卻遇上男子情緒失控，持利器揮砍車輛。

民眾說：「(跌倒可能很氣的樣子)。」民眾說：「(不會結仇)。」民眾說：「(愛喝酒，起酒瘋)。」持利器的是64歲蔡姓男子，附近民眾說，蔡姓男子沒有工作，常常自己喝酒，性格衝動，沒有與人結仇，沒想到這次竟然氣到拿利器追清潔隊，衝突地點，距離最近的派出所才大約200多公尺。

清水警分局大楊所所長林士欽說：「蔡姓嫌犯於12月26日倒垃圾時，因未能追上垃圾車而跌倒，致心生不滿。」蔡姓男子，疑似因為前一天倒垃圾時，追不上垃圾車跌倒，心生不滿，昨日拿出利器，要和垃圾車王姓駕駛理論，王姓駕駛趕快躲回車內才沒有被砍傷，但蔡姓男子又拿刀狂砍垃圾車，警方獲報趕到現場，將蔡姓男子以現行犯帶回派出所，依涉犯殺人未遂罪嫌移送偵辦，檢方複訊後聲請羈押獲准。

清水區清潔隊長邱雅琳說：「本案人員飽受驚嚇，所幸平安無傷。」清潔隊員收運垃圾，卻遇上不理智民眾持利器追砍，已經飽受驚嚇，並且報警，環保局表示，會持續協助清潔隊員的心理輔導關懷。

原始連結







更多華視新聞報導

土地糾紛鄰居撕破臉 男持利器當街追砍

糗！俄羅斯第一款AI機器人首秀當眾跌倒

88歲天主教教宗方濟各寓所跌倒 右臂挫傷吊帶固定

