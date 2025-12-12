追基隆河油污染元凶！ 偷排業者被逮.負責人遭聲押

基隆市 / 綜合報導

基隆地檢署偵辦基隆河油污染事件，發現污染源疑似來自一間位在基隆暖暖區的的將誠公司，檢方查出公司負責人和員工，可能為了節省清除成本，涉嫌將儲放在油罐車內的廢油污水，偷排入基隆河內，檢警發動搜索約談，帶回公司游姓負責人等7人，複訊負責人與員工等5人，遭檢方聲請羈押禁見。

王姓司機說：「(偷排油污的人)這個是誰，不知道。」王姓司機面對提問，只是輕輕搖頭，表示自己什麼都不知道。記者VS.王姓司機說：「(檢方會來問你)，對啊。」

昨日晚上11點多，王姓司機被檢方諭知5萬元交保，隔天一早照常來公司上班，但他的老闆和其他同事，則是被檢方聲押，因為檢警查出，王姓司機所屬的將誠公司，疑似就是上個月27日，基隆河油污染事件的元凶。

基隆河因為發生油污染事件，影響基隆和新北汐止兩地，十幾萬戶的自來水用水，檢警追查，發現將誠公司專門處理貨輪廢油事業廢棄物，依規定收取廢棄油污水後，必須運到桃園觀音區的一間公司，進行廢油回收再利用，並支付清除處理費用，但他們疑似為了節省清除成本，竟將台中港收取的廢油污水，載回位在基隆暖暖的公司後，涉嫌把儲放在油罐車上的廢油污水，偷偷排進源遠路102巷大排水溝，最後流入基隆河。

檢警10日兵分五路，針對將誠公司，及負責人和員工住家進行搜索，查扣油罐車等車輛，拘提7人、約談1人到案。基隆地方檢察署主任檢察官黃聖(聲源)說：「經本署檢察官複訊後，認該公司負責人及員工共5人，涉嫌違反廢棄物清理法第46條、48條等犯罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，於昨日向法院聲請羈押並禁見。」

實際回到將誠公司儲油地，現場冷冷清清，只有幾輛油罐車在旁停等，檢方已對油罐車內的廢油污水化學成分，進行採樣比對，要釐清將誠公司偷排廢油污水，與此次基隆河自來水污染事件的關連。

