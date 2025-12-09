追夢事務所第二集上線 總統化身球迷與球員共推基層棒球

賴清德總統YouTube頻道推出的全新系列節目「追夢事務所」，第二集影片今天(9日)晚間正式上架，聚焦總統最喜愛的棒球，總統特別身穿棒球衣訪視赴美見習的圓夢青年，也仔細聆聽球員們的心得分享，期許選手們築夢踏實，並強調「國家都會支持你們」。據了解，青年圓夢成果展即將登場，可說是總統「百億圓夢」政策繳出亮眼的成績單。

賴清德總統啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，YouTube頻道推出全新系列節目「追夢事務所」，第二集節目以「強棒出擊築夢全壘打」為題，帶領台灣北中南東的青棒選手，前往棒球發源地「美國」，與世界頂尖的運科基地學習，並在加州的道奇隊與教士隊實地見習。

總統以棒球衣搭配運動鞋現身，仔細聆聽選手們赴美見習的心得分享。其中，內壢高中黃小宸表示，她這次到洛杉磯天使隊的小聯盟，學習如何透過後勤工作幫助球隊，讓她收穫滿滿，她也是此行中少數的女性隊員，她期許自己能以「女性棒球先行者」身分，用行動打破性別框架。

另外，新竹高中李育昇則觀察，美國球迷跟台灣球迷應援文化有很大的差異，並與總統分享自己最喜歡的投手，總統竟稱他前兩天才剛碰到該名投手，現場展現賴式幽默。『(原音)你說你喜歡教士隊，你喜歡哪位投手？(選手：不知道總統認不認識Joe Musgrove，不過亞洲的話我也滿喜歡達比修有)我前兩天才碰到他。(選手：在網路上嗎？)我開玩笑的，你問我認不認識他，我當然不認識他，不過我們都知道他的大名。』

球員們也驚喜送上道奇主場球衣，令總統相當感動，但總統認為這禮物「很貴重」，合影後便將球衣留給在場球員，希望激勵大家繼續熱愛棒球。

總統強調，無論場上或幕後，都需要各種英雄，運動產業才撐得起來，他也勉勵選手們不要因為一時的困難而放棄，「國家都會支持你們」。影片最後，總統也親自站上打擊區，重拾打擊樂趣。

據了解，「強棒出擊築夢全壘打」計畫是支持18位來自全台各地的高中生前往美國進行為期14天的圓夢行程，實地參訪美國大聯盟、小聯盟球隊、棒球運科訓練機構等，借鏡美國運動產業發展經驗，為圓夢青年拓展視野、助益台灣運動及棒球產業的發展。

事實上，賴總統是正港「資深運動迷」早已不是秘密，這次總統特別前往訪視熱愛棒球的圓夢青年，一則表達對勇敢追夢的青年們高度肯定與讚賞，二則是這群青年所做的事正呼應賴總統致力推廣全民運動的初衷與行動，別具意義。

另外，今年度青年圓夢成果展將於11日開展，現場將邀集超過1,400位青年展示圓夢成果，可說是賴政府力推的「青年百億海外圓夢基金計畫」政策繳出的漂亮成績單，更是爲了已開跑的明年度圓夢計畫保溫暖身。