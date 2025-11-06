追夢事務所開張！賴清德訪視圓夢青年 因這件事直呼「蠻緊張」

總統賴清德啟動全新系列節目《追夢事務所》。翻攝ＩＧ



總統賴清德近日啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，透過全新系列節目《追夢事務所》，紀錄與圓夢青年們的真實互動，以及圓夢青年的心路歷程與收穫成果。首集明（11/7）播出，以「舞力全開夢想實現」為題，內容聚焦日前遠赴韓國取經、接受韓國世界級舞團培訓的青年蔡名杰、楊博鈞圓夢歷程。

日前賴清德在總統府接見圓夢計畫第一梯次的獲選青年代表，圓夢青年隨後也紛紛啟程踏上圓夢之旅。據了解，賴清德關心這群圓夢青年們，主動表示希望能安排訪視行程，透過與返國後的圓夢青年面對面深入對談，傾聽他們的築夢歷程與收穫成果，當面給予最直接的肯定與關心，同時也從他們的寶貴意見出發，為明年度將擴大辦理的圓夢計畫暖身。

首集《追夢事務所》，賴清德前往位於台北的街舞教室，預告於今晚搶先播出。賴清德直呼「你們的體能超好」，自嘲「像我們去跳街舞就滾在地上」，對於圓夢青年現場大秀舞技的靈活身手表達高度讚賞。

賴清德笑稱，要會面前內心「蠻緊張的」，還直呼「我的幕僚不讓我穿西裝、不讓我穿西裝褲」，罕見一身牛仔褲輕裝。

據指出，系列節目《追夢事務所》，是以「海外圓夢基金計畫」為核心，「追夢」意即「夢由你來做」，「事務所」則呼應「舞台由國家來搭」，闡述青年勇敢追夢、政府當靠山，希望透過「追夢事務所」，呈現溫暖勵志的築夢故事，鼓勵所有青年勇敢追夢。相關影片會在在賴清德YouTube頻道正式上線。

