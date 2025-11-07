政治中心／屈道昀、鍾能銘台北報導

總統賴清德的YouTube頻道，推出新單元！以〝青年海外圓夢基金計畫〞的追夢學子為主角，節目首集，賴清德現身舞蹈教室，和兩名熱愛街舞、到韓國取經的青年對話，賴清德甚至擔任起一日街舞評審，被選手要求合照時，賴清德笑喊舞蹈不行，但擺姿勢倒可以。

圓夢青年蔡名杰vs.總統賴清德：「有有有，跳街舞沒有辦法，擺個姿勢倒可以。」

街舞不行，姿勢倒是有模有樣，總統賴清德現身街舞教室，要來和年輕人拚輸贏。

「追夢事務所」上線！ 賴清德笑稱：跳舞不行擺姿勢可以

總統賴清德Youtube最新單元《追夢事務所》首集上線。（圖／賴清德Youtube）





總統賴清德：「今天要來跟你們見面，我滿緊張的，我們幕僚不讓我穿西裝，不讓我穿西裝褲。」

身穿白襯衫、牛仔褲亮相，看著熱血青年大炫舞技，賴清德掌聲不斷，原來是因為賴清德近期YouTube頻道，推出名叫《追夢事務所》的新單元，以青年百億海外圓夢基金計畫的參與學子為互動主角，首集拜訪兩名赴韓國追夢的青年。





「追夢事務所」上線！ 賴清德笑稱：跳舞不行擺姿勢可以

總統賴清德Youtube最新單元《追夢事務所》首集上線。（圖／賴清德Youtube）





總統賴清德vs.圓夢青年蔡名杰：「那我覺得最大的改變是，老師們看到我的動作，或者是我的舞蹈，他們是可以給予肯定，那我的心態我覺得轉變是最大的，這件事情是我覺得最棒的收穫，對會差很多，就是技術提升了，然後視野也提高了，然後心理層面我覺得又更強壯，也知道自己在哪一個位置上面，內心就更踏實，你們技術未來一定可以繼續提升，視野開闊了心理障礙也可以減少，你們是最好的了，你們是最好的。」

和年輕世代面對面交流，賴清德還化身舞蹈評審，圓夢青年用自身經驗分享追夢過程，而國家也是他們最強後盾。

