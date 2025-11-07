「追夢事務所」上線 賴總統街舞評審初體驗 肯定新世代勇敢追夢

賴清德總統啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，YouTube頻道推出全新系列節目「追夢事務所」，第一集影片「舞力全開跳出自我」今天(7日)晚間正式上架。總統在片中與2位熱愛街舞且遠赴韓國取經的青年深入對談，總統還初體驗當起一日街舞評審，甚至應選手要求一起擺出「B-Boy Stance」動作，大展親民的一面。

賴清德總統社群YouTube頻道7日推出全新單元「追夢事務所」，以「青年百億海外圓夢基金計畫」的參與學子為互動主角。首集總統前往街舞教室，拜訪2位日前赴韓國追夢的青年蔡名杰與楊博，傾聽他們接受世界級舞團的訓練，用行動實現夢想、挑戰自我、突破極限的心路歷程。

影片一開始，總統拋開西裝外套，以白襯衫、牛仔褲裝扮輕裝出場，笑稱這是他「家裡最年輕的衣服」，他也坦言自己要與街舞好手見面內心很緊張。

蔡名杰與楊博皆分享這趟旅程讓他們不只技術進步，視野也更開闊，更知道自己想往哪裡前進。賴總統聽聞後直呼很感動，並表示只要給年輕人機會，他們就能創造無限可能，這也正是政府推動「青年百億海外圓夢基金計畫」的初衷。總統說：『(原音)表示我們青年百億海外圓夢基金是非常值得，國家給予年輕人機會，你們也掌握住了。這一趟去韓國14天也可以說是有相當的收穫回來，這也代表國家的進步、也代表政府重視年輕人。你們技術一定可以提升，視野開闊了，心理障礙也減少，你們是最好的。』

隨後，2位圓夢青年也在現場大方向總統展現前往韓國取經的成果，現場甚至即興來一場「青年圓夢盃Battle」，分別由圓夢青年和業師Battle對決，並邀請總統擔任街舞評審。大家紛紛拿出看家本領大秀舞技，總統看得入神，直呼超精彩。最後總統同時舉起兩隊的手，無分輸贏、都是冠軍，給予充滿勇氣的圓夢青年與一路陪伴提攜的業師最溫暖的肯定。

活動最後，選手們邀請總統一起擺出「B-Boy Stance」的姿勢，總統二話不說、來者不拒，並幽默戲稱「舞我跳不來，擺個姿勢倒可以」，與青年世代毫無距離，笑聲滿滿。

總統府發言人郭雅慧指出，「青年百億海外圓夢基金計畫」是賴總統2024年競選總統期間所提政見，期待新世代年輕人在政府幫助下，有機會出國學習、開拓國際視野，為孩子裝上飛向夢想的翅膀。

郭雅慧也進一步表示，繼11月初在凱道登場的「總統盃三對三鬥牛賽」之後，緊接著11月16日凱道也將接續迎來「總統盃街舞大賽」，總統期盼年輕世代以創意與活力重新詮釋凱道精神。