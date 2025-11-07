「追夢事務所」開張！賴清德當街舞評審坦言蠻緊張 擺B-Boy動作喊：擺姿勢倒可以

賴清德擺B-Boy動作。（翻攝自YT）

總統賴清德YouTube頻道於今（7）日推出新單元《追夢事務所》，首集拜訪的是到南韓學習街舞的青年，有趣的是，賴清德在影片中說，自己其實很緊張，「我的幕僚不讓我穿西裝，不讓我穿西裝褲」，最後還應選手要求一起擺出「B-Boy Stance」動作；他還開玩笑說，「舞我跳不來，擺個姿勢倒可以」。

「年輕人有夢，國家才有希望」，賴清德透過臉書說，這次，在全新的YT系列節目《追夢事務所》，邀請大家共同認識年輕人的夢想。第一集《舞力全開跳出自我》，遇到兩位熱愛街舞的青年。他們參加教育部的「青年百億海外圓夢基金計畫」，遠赴韓國向世界級舞團學習。在舞台上揮灑汗水，用行動實現夢想，也讓世界看見台灣。

賴清德說，2名青年蔡名杰和楊博鈞告訴他，這趟旅程讓他們不只技術進步，視野也更開闊，更知道自己想往哪裡前進。他們的分享讓我十分感動，讓我知道，只要給年輕人機會，他們就能創造無限的可能。

「這正是我們推動『青年百億海外圓夢基金計畫』的初衷」，賴清德希望每個有夢想的青年，都能擁有飛向夢想的翅膀，不因家庭條件而失去逐夢的機會。他也邀請大家一起到自己的YouTube頻道收看《追夢事務所》第一集，欣賞這兩位追夢青年的精采表現！

