「追夢少女」奧莉維亞驚吐戀愛狂熱 「要上床睡覺還沒發現沒脫鞋」
全球專輯突破3600萬張銷量，葛萊美獎肯定「追夢少女」Olivia Rodrigo（奧莉維亞）推出備受矚目的第三張專輯《you seem pretty sad for a girl so in love》，專輯以雙主題概念解構愛情的兩極，赤裸刻劃了熱戀時的悸動、與清醒後的心碎療癒。 全新主打歌〈stupid song〉MV也同步釋出，特別邀請頂尖芭蕾舞團在紐約大街上共演，極致描繪了瘋狂愛上一個人時，那種令人無法自拔的深刻感受。
奧莉維亞透露最新主打歌〈stupid song〉，靈感來自於一個失眠的夜晚，她在凌晨時分獨自在紐約街頭散步後寫下了這首歌。她形容：「它捕捉了戀愛關係初期對對方的迷戀與興奮感。就像是我滿腦子都是這個人，作夢也會夢到對方，連要上床睡覺了，都還沒有發現鞋子忘記脫，因為我的心思都在這個人身上。」
新歌MV邀請到傳奇首席芭蕾舞星Tiler Peck ，以及來自紐約市芭蕾舞團和美國芭蕾舞劇院的舞者共同編舞並參與演出，選在紐約大街與商店內取景，奧莉維亞表示這完美呈現了熱戀時的魔幻感受，「那種感覺就像你只是出門去便利商店買個東西，身後都會有美麗的芭蕾舞群跟着你翩翩起舞，這就是戀愛的魔力」。
奧莉維亞不僅以專輯首波主打〈drop dead〉奪下告示牌冠軍，成為歷史上首位「連續三張專輯的首波主打單曲皆空降冠軍」的紀錄保持人 ，前陣子更登上了 Spotify 的「十億俱樂部現場（Billions Club Live）」舞台，慶祝生涯締造「9 首歌曲播放量突破 10 億次」的驚人里程碑，展現超高人氣。 奧莉維亞最新專輯《you seem pretty sad for a girl so in love》數位平台已經上線。
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