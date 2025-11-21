追夢22年！ 「風之谷」滑翔機最終升空 59歲學者深情道別

千葉縣舉行的2025天空節中，M-02J完成了最後一次飛行。（圖／翻攝自pixabay）





日本59歲學者八谷和彥，為了讓宮崎駿動畫「風之谷」中的飛行場景成真，自2003年起投入研發噴射式滑翔機。M-02J陪他多次升空、實現逐風夢想，而在最近千葉縣舉行的2025天空節中，M-02J完成了最後一次飛行，許多粉絲到場送別。

引擎逐漸加速，機身往前滑行，彷彿走進宮崎駿筆下的世界，這名駕駛化身風之谷女主角娜烏西卡，在天空自由翱翔。

這位59歲的日本學者八谷和彥，帶著他耗時22年打造的夢想之翼，噴射式滑翔機M-02J，在千葉縣野田市關宿滑空場的天空節裡，以這最後一趟飛行與大家告別。

八谷從2003年開始著手研發，2016年讓M-02J首度升空，這台滑翔機最高時速可達90公里，飛行高度約100公尺操控很耗體力，更是依照他自己的身形體重量身設計，也因此只有他能駕馭它，他希望M-02J風之谷中的娜烏西卡，成為一個和平的象徵。

如今雖然是最終飛行，但他強調這不是結束，未來想成立一所學校，把研發組裝到飛行的所有經驗傳給下一代，讓這份熱情能繼續延續下去。

