追太子集團名下遊艇 北檢發動第四波搜索、拘關鍵6人到案

由陳志（左圖）擔任董事長的太子集團，發出聲明否認違法。資料照。翻攝太子集團官網



北檢偵辦柬埔寨太子集團弊案，在查扣豪車、豪宅後，繼續追查太子集團所擁有的豪華遊艇，雖然在香港註冊，但在今年1月前曾長期停泊在台灣，除了供做集團成員來台享樂之用，專案小組懷疑遊艇還另有用途，疑替集團走私資金，為了釐清遊艇的用途，專案小組昨(12/9)日發動第四波搜索，並拘提台灣負責保管、處理遊艇業務6名成員，預計在今(12/10)日移送北檢複訊。

總部位於柬埔寨的跨國企業太子集團，創始人兼董事長陳志，涉嫌指示集團成員在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人員從事虛擬貨幣投資詐騙，即所謂的「殺豬盤」騙局，該騙局從美國和世界各地的受害者手中竊取了數十億美元。

廣告 廣告

太子集團在30多個國家經營數十家商業實體，表面上，太子集團專注於房地產開發、金融服務和消費服務。然而，陳志及其集團高層暗中將太子集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。當陳志及其共謀者，隨後將部分犯罪所得用於奢侈旅行和娛樂，並進行奢侈消費，例如購買手錶、遊艇、私人飛機、度假別墅、豪車。

其中太子集團位於台灣的據點進行洗錢，集團成員利用母公司挹注的資金在台大量購買豪宅、名車，當台北地檢署分案偵辦後，為了避免脫產，承辦檢察官日前向法院聲請扣押太子集團在台洗錢的不法資產獲准，這包括不動產18筆（含和平大苑11戶）、車位48個、以及各式豪車34輛。

專案小組查出，除了目前已查扣的豪宅、豪車外，太子集團旗下的豪華遊艇，原本也停泊在台灣，並由專人管理，並直屬陳志身旁1名中國籍的親信單線負責，表面上，這艘遊艇專供太子集團高層來台享樂之用，但專案小組懷疑遊艇似乎另有用途。

更多太報報導

參選北市港湖市議員起手式？ 鄧凱勛：近日都在東湖跟各位好朋友問候

房價凹陷區大補漲！北港新案房價年飆近3成 大嘉義「兩區」漲勢最猛

榮惠-KY 11月營收1.39億元 明年Q1 AI伺服器訂單能見度佳