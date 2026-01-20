追太子集團和平大苑金流 專案小組今傳守門人凃又文

台北地檢署今(1/20)日再度約談台灣太子不動產投資公司副總林英傑(黑色口罩)、出納凃又文(戴帽)。呂志明攝



台北地檢署偵辦太子集團弊案，今(1/20)日指揮調查局台北市調查處再度約談台灣太子不動產副總林英傑及出納、掌管11戶「和平大苑」豪宅的守門員凃又文，檢察官在複訊3個半小時後，將2人請回。另外，檢察官也指揮信義分局提訊與太子集團合作的水房要角陳韋志，並在深夜還押台北看守所。

檢警今(1/20)日提訊與太子集團合作的水房主嫌陳韋志，深夜還押台北看守所。呂志明攝

柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group），在柬埔寨從事電信詐欺，並在全球多國建立龐大企業網絡進行洗錢。集團在台灣成立台灣太子、天旭、顥玥、尼爾、聯凡等5家公司，其中聯凡旗下又有7家空殼公司，利用豪宅、名車、線上博奕進行洗錢。

廣告 廣告

太子集團自海外母公司陳志手中取得資金後，在台灣大舉購買和平大苑11戶豪宅及數10個車位，由聯凡等8間空殼公司持有，陳志及集團在台最高領導人李添的32輛豪車，全都停放在和平大苑的停車場，平時則由台灣太子出納、空殼公司登記負責人凃又文負責管理，和平大苑則以凃女為連繫窗口。

去年11月2日，台北地檢署指揮調查局、刑事局組成的專案小組發動第一波搜索，同時拘提集團23人到案，經檢察官偵訊後，將台灣太子總經理王昱棠、天旭人資長辜淑雯，李添特助李守禮、司機邱子恩、管理和平大苑的人頭公司登記負責人凃又文聲押禁見，台灣太子副總林英傑則以5萬元交保。法院認為凃又文沒有羈押必要，諭知30萬元交保、限制住居，其餘人均裁押禁見。

專案小組近日在分析查扣的相關卷證資料後，就和平大苑的金流的問題，認為尚有事必須釐清，因此在今日再度以被告身分約談林英傑及凃又文到案，經檢察官長達3個半小時的訊問後，諭知請回。

更多太報報導

「放生」兄弟李孝亮「各自努力」？ 賴苡任今陪郭音蘭掃水源市場拜票

捷克前眾議長艾達莫娃卸任首訪選台灣 籲歐洲集體挺台抵抗壓力測試

格陵蘭衝突發酵 美股道瓊開盤先跌700點再說