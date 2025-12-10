追太子集團在台洗錢案！檢調第4波搜索 拘提6人到案

記者楊佩琪／台北報導

▲檢調偵辦太子集團在台洗錢案，拘提6人到案。（圖／資料畫面）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，9日發動第4波搜索行動，兵分14路搜索被告住居所及2家公司，拘提王姓被告等一共6人到案。目前已有1名吳姓被告訊後被以600萬元交保。其餘被告檢調持續偵訊中。

檢警調先前發動搜索，查扣大量豪車等財物，另也繼續追查曾長期在台停靠的，太子集團所有，註冊地為香港的豪華遊艇。雖表面上為供成員玩樂使用，但檢調不排除還另有用途。

11月4日檢警調發動第一波搜索拘提行動，包括柬埔寨太子集團在台操盤手王昱棠、人資長辜淑雯、管理和平大苑11戶豪宅的凃又文等台灣核心幹部、成員24人被拘提到案，訊後4人聲押獲准。尼爾創新負責人林揚茂於這波行動中，被以100萬元交保。

同月18日發動第2波搜索拘提行動，林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊3人涉犯洗錢、參與組織及意圖營利賭博等罪嫌，犯嫌重大，且有事實足認有串供之虞，因此向法院聲請羈押禁見獲准。

