追太子集團在台版圖！2博弈公司負責人、幹部拘提到案 還經營色情網站

太子集團旗下誠帷公司負責人蘇諭誠（藍外套）等人被拘提到案。（圖／翻攝畫面）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，8日發動第7波搜索行動，拘提匯致國際商務公司負責人盧冠安及太子集團旗下尼爾創新公司幹部賴榮駿等一共10名被告到案，盧男、賴男於8日移送北檢複訊，9日凌晨分別以80萬元、50萬元交保。集團在台主嫌王昱棠助理詹雯卉也加保50萬元，檢警9日再陸續將7名被告移送北檢複訊，包括經營博弈業務的澄映、誠帷2家公司負責人、幹部，其中澄映還經營色情網站。

柬埔寨太子集團首腦陳志日前於柬埔寨落網，並被遣返回中國，雖首腦被捕，但太子集團勢力擴及多國，各國查緝仍持續進行，日前包括台灣，韓國也對太子集團相關企業、嫌犯祭出制裁行動，泰國查封集團大筆資產，新加坡也凍結陳志旗下多家企業資產，香港查扣大批虛擬貨幣等資產，英、美2國追訴力道也持續強化。

台灣部分，檢警調持續針對太子集團洗錢進台灣的金流、管道進行追查，發現其在台成立的博弈軟體設計公司澄映、誠帷2家公司，不僅提供博弈服務，澄映還經營色情網站「快射」，民眾加入會員後，可利用會員點數消費，還可到太子集團旗下博弈網站下注賭博。

台北地檢署8日指揮調查局台北市調查處、刑事局等單位，兵分10路搜索，拘提誠帷、澄映2家公司負責人蘇諭呈、林克穎和主管、幹部，以及負責協助太子集團設立、營運境外紙上公司的匯致國際商務公司負責人盧冠安，太子集團旗下尼爾創新公司幹部賴榮駿等一共10人，並約談集團在台主耀操盤手王昱棠的助理，已被以80萬元交保的詹雯卉說明。

檢調向上溯源柬埔寨太子集團在台金流，發現集團為跨國洗錢，透過匯致國際商務公司盧冠安在台協助集團境外紙上公司之設立及營運，使得在台灣透過OBU（國際金融業務分行帳戶 Offshore Banking Unit）帳戶，將洗錢金額流入台灣。賴榮駿則負責尼爾創新與匯致公司間的聯繫。

至此，柬埔寨太子集團在台洗錢版圖輪廓更加完整曝光，陳志的左右手李添、新加坡籍的「大帳房」陳秀玲來台負責主管洗錢、博弈等台灣據點業務。李添找來王昱棠成立多家公司作為掩護，包括天旭國際科技、誠帷、澄映等3家，主要為設計博弈網站程式，另成立顥玥公司負責B2B博弈網站技術客服。相關人資等行政事務，則由天旭國際人資長辜淑雯管理。

另王昱棠也找上匯致國際商務公司，協助境外紙上公司成立與營運，其與台灣的聯絡窗口，為尼爾創新公司。尼爾創新與台灣太子同時也負責台灣據點不動產買賣，以進行洗錢。集團買下和平大苑11戶豪宅的房貸等資金也由尼爾創新負責。美國司法部先前公布的起訴、制裁名單中，除了陳志，李添、陳秀玲也都在名單內。

