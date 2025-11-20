追太子集團在台犯罪事證 調查局首度借提王昱棠、辜淑雯 2人真容曝光

調查局台北市調查處今(11/20)日下午首度提訊台灣太子總經理王昱棠及天旭國際人資長辜淑雯，2人的真實相貌首度曝光。呂志明攝



由台北地檢署組成的專案小組，偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢及線上博奕，日前將台籍重要幹部王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩等4人收押禁見，專案小組繼續追查不法犯罪事證，今(11/20)日上午信義分局借提李守禮，下午則由調查局首度借提王昱棠、辜淑雯，而2人真實的樣貌也被記者直擊首度曝光。

至於11月18日專案小組發動第二波搜索，聲押尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭科技財務主管陳麗珊3人的部分，台北地院方院在下午2點30分先開準備庭，確認3名被告的辯護律師閱卷的內容及範圍，並預計在晚間7時開庭。

廣告 廣告

柬埔寨太子集團創辦人陳志，在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人員從事虛擬貨幣投資詐騙，即所謂的「殺豬盤」騙局。同時在30多個國家經營數十家商業實體，表面上，太子集團專注於房地產開發、金融服務和消費服務，實際上卻是集團的洗錢據點。

太子集團在台灣成立公司，包括台灣太子不動產投資股份有限公司、尼爾創新公司，聯凡等8家人頭公司，這一塊在台主要業務是利用母公司的資金在台灣置產。另外設在台北101大樓的天旭國際科技有限公司及顥玥科技公司，這2家主要發展線上博奕事業，其中天旭負責後台程式設計、顥玥則為技術客服中心。

今年10月8日，美國聯邦檢察官起訴陳志等人，理由是柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group），在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)也將該集團在我國境內所設之9家公司及3名國人列入制裁名單，均於10月14 日對外公告。

當美國於10月14日對外公告後，台北地署主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局台北市調查處、內政部警政署刑事警察局組成專案小組共同偵辦。專案小組先是向法院聲請扣押相關不法所得，包括18筆不動產、48個車位、26輛各式豪華名車及相關銀行帳戶，總價值達45億2766萬餘元。

11月4日，專案小組發動第一波搜索，並拘提23名被告到案，同時將1名證人改列被告，聲押5人經法院裁准羈押禁見為4人，4人分別是台灣太子總經理王昱棠、天旭國際人資長辜淑雯、太子集團在台最高領導者李添的特助李守禮、司機邱子恩。

11月18日，專案小組發動第二波搜索，並拘提太子集團在台成立顥玥科技公司的網路博奕4名客服人員、尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭科技財務主管陳麗珊共8人到案。

更多太報報導

石崇良強力消滅「直美」！600名醫師未受PGY就上線被點名

快訊／不明人士恐嚇「校園放炸彈」！北市各級學校警戒

大苑子早申請「石虎柳丁」商標 農場女兒氣炸「1顆都沒買」：為什麼欺負農民？