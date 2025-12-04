追太子集團在台違法洗錢 驚見金流進入滿堂紅
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢及從事線上博奕犯罪，在清查、分析集團金流後，發現太子集團自母公司匯入台灣的資金，竟有部分透過管道匯入知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」旗下公司的帳戶，再轉匯他處，而「滿堂紅」老闆蔡閔如，日前才因涉嫌利用旗下公司投入詐騙、洗錢遭收押禁見。
專案小組為了釐清太子集團是否利用「滿堂紅」這個管道進行洗錢，今(12/4)日借提在押的蔡閔如、同時提訊在押的尼爾創新公司財務主管鄭巧枚，由調查局台北市調查處先行帶回訊問，稍晚再移送北檢由檢察官進行複訊。
創立於2006年的麻辣鍋知名品牌「滿堂紅」，全盛時期在台北、桃園、台中設有多家分店。然而，近年來因市場競爭激烈及經營困難，僅剩一家加盟店維持營運。檢方調查顯示，蔡閔如於今年2月接任董事長後，疑為償還債務而將公司帳戶用於非法金流操作。檢警追查發現有投資、假檢警的詐團，將部分詐騙的金額透過「滿堂紅」帳戶進行洗錢，並以假發票掩蓋交易痕跡，檢警於11月13日將蔡閔如收押禁見。
在蔡閔如遭到收押禁見，台北地檢署也針對柬埔寨太子集團(Prince Holding Group)在台建立據點，成立多家公司，違法洗錢、從事線上博奕等犯罪行為，組成專案小組展開偵查，發現母公司匯入台灣的資金多分散在這些公司，一般多為支付租用辦公場場所、支付員工薪水及營運成本。
而太子集團真正把台灣當做洗錢的中繼站，主要的樞紐主要在台灣太子及尼爾創新，其中又以尼爾創新為重要核心。專案小組發現，台灣太子雖然在台從事不動產投資及買賣，但實際上一筆也沒有成交過，主要是利用母公司匯入的資金，在台灣購買11戶和平大苑豪宅，同時將這些豪宅登記在人頭公司名下。
這些豪宅有些全額付清，但有些則是分期付款，另外每1戶每個月的管理費及雜支加上停車位，至少要有60萬元的開銷，太子集團母公司就利用這個支出，定期將大額資金自母公司或是其他分公司匯入台灣，尼爾創新在取得母公司的資金後，部分繳交房貸、管理費之外，還將多餘的資金從事放款業務，甚至利用OBU(國際金融業務分行)匯往其他國家，達到真正洗錢的目的。
專案小組近日積極分析太子集團的金流發現，有部分資金先匯往他處，然後再匯入滿堂紅名下的帳戶，再轉往他處，疑透過這一系列的操作，將母公司的黑錢洗白。
為了釐清滿堂紅在太子集團在台灣違法替母公司洗錢所扮演的角色，承辦太子集團的檢察官，今日向承辦滿堂紅的檢察官借提在押的蔡閔如，同時提訊尼爾創新財務主管陳巧枚，並交由台北市調查處帶回訊問,釐清案情。
