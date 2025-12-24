追太子集團豪車金流！燦笑爆乳助理再被傳喚 大學T、潮帽加口罩包緊緊

記者楊佩琪／台北報導

劉女此次被傳喚，穿大學T，戴潮帽、口罩全身包緊緊。（圖／翻攝畫面）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，24日再度傳喚集團首腦陳志左右手李添的「燦笑爆乳助理」劉純妤，釐清查扣到的34輛豪車經手狀況及金流。

由於交保時，劉女燦笑及當時的穿著，引發社會輿論熱烈討論，這次被傳喚，劉女明顯相當保守，身上穿著大學T，戴著韓國潮牌「Emis」帽子和口罩幾乎遮住全臉，雙手包包抓緊緊，面對媒體追問，完全不發一語。

檢警調日前發動搜索，在和平大苑地下停車場查扣20多輛豪車，加上陸續追回的車，一共34輛，而劉女在偵訊後，被以15萬元交保。

由於劉女當時負責添購豪車，也負責處理李添和集團旗下天旭國際科技相關金流業務，檢方因此再度傳喚劉女說明。同時被傳喚的還有天旭國際詹姓、蔡姓、劉姓、陳姓4名工程師，皆為被告身份。

