追妨害風化案攔錯人！女主持人遭包圍、搶手機 警致歉：執法過程符合規定

警方日前追查妨害風化案件，誤將無辜女子攔下調查。（圖／翻攝畫面）

台北市一名女主持人日前搭車時，突然遭警察攔車盤查，手機還被當場拿走，好不容易才證明自己的清白，事後她也在社群平台訴苦「從頭到尾他們根本抓錯人了」、「憑藉衣服顏色就抓我？真的合理嗎？」對此，警方澄清，當時警員正在追查妨害風化案件，因女子樣貌與查緝對象特徵極為相似，經查證後也立刻道歉放行，執法過程符合規定及比例原則，但對於攔查無辜對象一事深表歉意。

這名女主持人發文表示，當時她在車上突然被警察包圍，要求她立刻下車，手機還直接被拿走，3名警察圍在身旁，將她和同行友人分開詢問，「但我說什麼他們也都不相信，證件給他查，通通都說了，我說拜託你們調監視器！」

女主持人提到，在一陣混亂後，她終於證明自身清白，「我原地嚇爛才知道，從頭到尾他們根本抓錯人了，4個警察為什麼跟監女犯人可以跟丟？憑藉衣服顏色就抓我？真的合理嗎？」

針對此事件，松山分局回應，11月6日傍晚5時許，警方在執行查緝刑案勤務，於復興北路發現一部可疑車輛，因車內女子樣貌與查緝對象特徵極為相似，警員便上前攔查，暫時將女子手機轉為飛航模式，以免她對外聯繫，以保全證據，過程中警員並無查看該女子的手機內容。

松山分局說，經查證後發現，該女子與查緝對象無涉，遂立刻致歉並放行，執法過程態度平和，並未施予強制力，尚符合規定及比例原則。

松山分局指出，當時因正值接近下班尖峰時間，路上人車眾多，進而發生誤認攔查無辜對象情事，造成該女子困擾，分局為此深表歉意，未來將加強教育員警執法須兼顧查緝效率與民眾權益，及執行臨檢辨識及查證程序教育訓練，確保執勤過程更為謹慎周延，避免類似情事再次發生。

