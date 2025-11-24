追媽祖登高迎新年！阿里山賓館推「追女神遊阿里山」專案

在年末假期即將到來之際，阿里山再度成為信眾祈福與旅遊愛好者的熱門目的地。配合 12 月 19 日至 22 日盛大舉行的「阿里山神旅行」，阿里山賓館推出期間限定「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，吸引旅客跟著媽祖登高祈願、迎接新年曙光。

↑圖說：配合 12 月 19 日至 22 日盛大舉行的「阿里山神旅行」，阿里山賓館推出期間限定「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案。（圖片來源：阿里山賓館提供）

專案自 12 月 18 日至 20 日推出，入住四人房一泊二食每人 4,980 元起；連續入住兩晚更享 88 折優惠。飯店並同步祭出明年春節住房早鳥，只要在 12 月 14 日前預訂 2026 年 2 月 14 日至 21 日入住，即可享 8 折折扣，再加贈新春限定福袋，吸引不少旅客搶訂。

↑圖說：阿里山賓館4人房型1泊二食每人4980元起。（圖片來源：阿里山賓館提供）

今年的「阿里山神旅行」匯集澎湖、金門、馬祖及嘉義新港等地媽祖神尊，19 日自嘉義市啟駕，搭乘林鐵栩悅號上山，並於 20 日清晨與嘉義縣 18 鄉鎮、逾 20 尊神明齊聚祝山觀日平台祈福。阿里山賓館地處核心位置，信眾可輕鬆步行至祝山觀日平台，在海拔 2,400 公尺的雲海中與媽祖共同迎接曙光。飯店專案亦包含早、晚餐，使旅客能悠閒享受阿里山的靜謐時光。

↑圖說：12月20日清晨5點至7點阿里山祝山觀日平台與媽祖迎曙光納福（圖片來源：阿里山賓館提供）

除了媽祖祈福行程外，阿里山賓館也推出「駿馬奔騰」春節早鳥優惠，凡於 12 月 14 日前預訂 2026 年春節期間住宿，即享 8 折並獲贈限量福袋。《森林密馬‧一馬當先》新春禮品更是收藏亮點，旅客入住期間能搶先感受阿里山初櫻綻放與林鐵穿越森林的詩意美景。

↑圖說：阿里山賓館也推出「駿馬奔騰」春節早鳥優惠（圖片來源：阿里山賓館提供）

民眾若想搭乘林鐵栩悅號與媽祖同行，目前可至 12 月 3 日前報名阿里山風景區管理處舉辦的「阿里山神旅行．抵嘉」抽票活動（詳情請見阿里山新印象粉絲專頁），幸運者將能與媽祖同車抵達阿里山車站。阿里山賓館也提醒，12 月 18 日至 20 日的「媽祖抵嘉」住房專案為年末超值檔期，歡迎旅客把握機會，在雲端之上祈福迎接 2026 年。

