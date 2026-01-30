追學霸之死！律師揭司機恐涉「間接故意殺人罪」 曝1心態開轟了

社會中心／陳慈鈴報導

台64線丟包案，一名25歲溫姓政大雙學位資優生慘死輪下，引發社會關注。（合成圖／資料照）

原本將有大好人生的25歲雙學位資優生溫男，25日疑因與司機發生口角慘遭丟包，後被4車輾斃魂斷台64線。曾經教過溫男的師長及共事過的人，都對他有高度評價。案件曝光後，諸多疑點待釐清，引發社會高度關注。對此，律師鄧湘全認為，司機可能構成「間接故意殺人罪」，並痛批丟包行徑「難道沒有會被其他車輛撞死也無所謂的心態嗎？」

鄧湘全表示，有開車經過台64線丟包地點的人，應該都知道該路段下車，連站立的地方都有問題，在這個地方把人給弄下車，非常非常危險。之前說計程車司機可能構成「遺棄致死罪」，進一步了解各方資訊後，他認為，司機甚至可能構成「間接故意殺人罪」！

鄧湘全說，參照車上行車紀錄器內容，司機說詞有所疑義。此案似乎不像表面看起來單純的一般死亡車禍案。類似案件中，第一時間的證據調查非常重要，建議檢警應加強偵查腳步，甚至該有的強制處分都應考慮，否則容易錯失調查先機。

鄧湘全最後更指出，不管乘客是否被拖下車，司機在深夜二、三點的台64線該地點停車，然後把乘客給放下來，難道沒有會被其他車輛撞死也無所謂的心態嗎？

回顧整起事件，25歲替代役溫男，於25日凌晨2時許，在台北市文山區興隆路飲酒後搭乘多元計程車，準備前往新北市板橋區，乘車過程中疑因喝醉多次踹車門遭制止，接著又踢撞駕駛椅背，司機林男憤而將他丟包於台64線快速道路上，後來擔憂對方安危，撥打110報案。警方到場赫見溫男因為被39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男開車輾過，造成頭顱破裂、全身多處骨折，陳屍台64線快速道路內側車道。經新北地檢署複訊後，依過失致死罪嫌，諭知司機林男及前兩輛肇事駕駛陳男、邱男諭令5萬元交保，後方兩輛駕駛簡男、魏男則以1萬元交保候傳。叫車平台Bolt台灣總經理曾憲竑也說明，司機於第一時間已停職。

檢方於27日對溫男遺體進行解剖，除了詳細檢視遺體傷痕，了解溫男是否有被拖行下車的可能，也採集血液檢體送驗，以確認酒精濃度與藥物反應，釐清「噤聲踢椅」的異常行為，結果預計在2個月後出爐。

