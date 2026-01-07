追尋上人足跡 花東慈青走讀之旅

日前有將近七十位的花東慈青學長姊與志工，發起了一場特別的「走讀之旅」。他們一路從花蓮深入台東，沿著上人在1960年代的修行足跡，實地走訪像是台東糖廠宿舍、佛教蓮社和鹿野龍田王母廟等地點。透過資深志工的口述，帶領年輕世代穿越時空，重溫當年上人覓得《無量義經》，並奠定慈濟繞佛儀軌的過程。

「你到裡面 你會非常感動，因為(宿舍)它裡面所有的陳設 擺設 ，都是一個很舊的沙發，然後 有一個很古早的書櫥，你們就去想像 ，上人坐在那裡 往上看的時候，就看到那本無量義經。」

廣告 廣告

走訪1960年，上人在台東修行時，初次翻閱日文版無量義經的地點，台東糖廠宿舍。花東的慈青學長姊，展開尋根之旅，要跟著六十多年前，上人的腳步，回顧這段歷史。「所以師父是民國49年(1960年)出來，才對 師父在這裡。」

拿著老照片，仔細比對。第二站來到佛教蓮社，這裡不只是上人早年講經的地方，更是如今慈濟繞佛儀軌的發源地。慈濟志工 劉文瑞：「從(鹿野)火車站走到王母廟，差不多三公里 走三公里，師父當時還背經書 拿東西，師父說 跌倒三遍，為什麼 那都是牛車路。」

隨後一行人轉往龍田王母廟，也是日本時代的鹿野神社，前頭的百年苦楝樹，也見證了上人的修行足跡。慈青學長 李彝邦：「師姑他們講的歷史，讓我們就好像跟著他們，一起走過一樣 ，我覺得 這個真的很有意義，也對於我們慈濟的根更能夠了解，原來很多慈濟的制度，都是在這個時候，上人年輕時候就已經發想好了。」

慈青學長 洪翔郁：「因為我們在來之前 ，其實我們都做了一些功課，從史料上面也好，或是從上人自己的口述歷史也好，去聽到上人初 從台中到台東來，他的那種想要去修行，跟輾轉在台東的過程，所以我們真的很感恩，有機會再回來台東。」

台東慈青 李季錞：「在這次走讀中也認識很多，上人之前的史，所以我覺得就是，一切都非常地順利，很開心今天可以一起參加。」

從史料照片走進現實場景，對這群慈青夥伴來說，不只是歷史故事，而是穿越一甲子的時空對話。

更多 大愛新聞 報導：

阿蓮區百年老榕樹 國小校園屹立不搖

冬令進補要忌口 高油高鹽適得其反

