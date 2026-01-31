追尋佛法源頭 訪西域鳩摩羅什大師足跡

慈濟人文志業製作人孫光中，去年親走一趟鳩摩羅什大師的足跡，今天將這趟踏查與影像成果，帶回新店靜思堂分享。這不只是一場作品報告，更是回到佛法源頭，在上人面前重新確認創作方向。透過實地走訪大師走過的土地、看過的遺址，團隊希望把歷史中的抉擇、忍辱與使命，轉化為當代觀眾能理解的故事，也讓上人看見，佛法如何透過影像與戲劇，再一次走進這個時代、走進人心。

黃沙、山脈、古道。沿著絲路，一條橫越時空的路線，再次被走回來。從龜茲出發，翻越天山、走進石窟，追尋鳩摩羅什高僧佛法，東傳的足跡。

慈濟人文志業節目內容創作中心製作人 孫光中：「他是裡面的一個宗師，在裡面講經說法，但他有一天被人家逼破戒，從那個宗師的壇上拉下來之後，他的心情是什麼，其實就變成是說，不是文字可以表達的，而是你要用心去體會。」

NS從飲食與生活細節觀察，一路走到涼州、長安。這趟旅程，對製作人孫光中來說，不只是翻閱史書，而是一步一腳印走進遺址與古城，對照經文，重新確認歷史的座標。

慈濟人文志業節目內容創作中心製作人 孫光中：「最重要是說 就我提到，就是他被逼破戒這件事情， 他自己心裡什麼轉折，怎麼轉念 然後要忍辱， 因為他有更重要的使命在， 那這個東西其實才是，我們最想要讓觀眾理解說， 這個大師為什麼值得，我們去做他的戲劇 做他的傳記， 這個他的精神是什麼 。」

如今，孫光中將一路走訪的影像紀錄與考證成果，帶回新店靜思堂向上人分享，也讓人了解，鳩摩羅什大師是如何讓佛教，走入中國社會。

證嚴上人開示：「人跟道理 是不可分開，所以我們常常在想 佛法，兩千多年(前)到現在，所以說一個人出現人間，他的故事 他說過的道理，值得去推在國際間，這個就是好的道理， 值得我們來看 了解 學習， 這就是我們人要去追求，去學的(事情)。」

用實地踏查與影像紀錄，鳩摩羅什大師的選擇、忍辱與使命，被重新看見；也讓佛法東傳的精神，不只停留在經文，而是走進人心，持續啟發當代。

