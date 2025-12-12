追尋幸運的日子 雷年坤伯伯的愛國獎券回憶之旅

花蓮榮家主任游文勇將自己收藏數十年珍貴的愛國獎券與雷年坤伯伯分享。(花蓮榮家提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮榮家十二日表示，高齡一百零三歲的一代榮民雷年坤伯伯，出生於四川金堂縣，現居住於花蓮榮家已逾十一年，早年居住榮家長青堂時，最大的興趣便是每天拄著拐杖，步行到榮家對面的彩券行，固定購買一張大樂透。雷年坤伯伯常笑說，如果能中大獎，一定要全數捐給榮家，讓榮家得以照顧更多年長單身榮民前輩，並用於榮家修繕老舊設施設備。

愛國獎券從第二期到第十三期限量發行二萬張，尤為珍貴，當時一張只要五元。(花蓮榮家提供)

民國六十年，漲價後的紀念券第五七七期，都是特別珍貴稀少的票券。(花蓮榮家提供)

花蓮榮家主任游文勇知道雷伯伯自早年有購買樂透彩習慣後，特地將自己收藏珍貴的愛國獎券、糧票、舊台幣等歷史文物與雷年坤伯伯及其他榮民伯伯們一起回憶過去的舊時光。

游文勇表示，自己收藏這些愛國獎券、糧票、舊台幣等歷史文物已經十多年了，愛國獎券從第一期到第一一七一最後一期，全期的愛國獎券，他都收集齊了。

游文勇指出，愛國獎券自一九五０開始發行，從第二期到第十三期限量只發行二萬張，尤為珍貴，當時一張只要五元，漲價後的紀念券第五七七、七八六及一００一期都是特別珍貴稀少的，另外，特殊面額百元券，紀念愛國獎券發行第一千期獎券及慶祝農曆年紀念券也都十分珍貴。

雷伯伯激動地說，我以前每天都買一張，還真的有中過獎喔！聽到伯伯開心的分享，現場工作人員也不禁露出溫暖的笑容。家主任也和其他榮民長輩一同賞看獎券，讓長輩慢慢找回屬於自己的故事，喚醒曾經的笑容與記憶。

游文勇表示，榮民伯伯們都曾在戰火中堅毅付出，才有今日我們民主與安定的生活。他強調，花蓮榮家將持續秉持服務初心，持續落實輔導會非藥物性治療政策，透過懷舊療法，喚起失智長輩的記憶，陪伴並照顧這些曾在烽火歲月中守護家園的英雄長輩。