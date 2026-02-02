追尋畢卡索在西班牙的足跡！馬拉加、拉科魯尼亞、馬德里、巴塞隆納⋯從出生地、筆下風景到博物館～

最近台灣舉辦了首次的畢卡索光影展，這位西班牙畫家的作品深受世人喜愛，身兼畫家、雕塑家、版畫家等多重身份的他，不只與喬治・布拉克同為立體主義創始者，更與達利和米羅並稱為西班牙後三大藝術家！他在同為畫家的父親訓練下，從小便對藝術領域展露熱情與過人天份，並且因為父親的工作或求學等，旅居過西班牙多座城市。西班牙旅遊局整理並推薦了相關地點，現在就讓我們一起「追尋巴勃羅・畢卡索在西班牙的足跡」！

畢卡索重新詮釋維拉斯奎斯茲的名作《侍女》（Photo by BEN STANSALL/AFPImage Source : Getty Editorial）

【畢卡索相關足跡推薦】

＊馬拉加 Málaga

＊拉科魯尼亞 La Coruña

＊馬德里 Madrid

＊巴塞隆納 Barcelona

＊奧爾塔・德・聖胡安 Horta de Sant Joan

【內容】

＊馬拉加 Málaga

圖片＝3

位於馬拉加市中心的聖母贖虜廣場（Image Source : Getty Creative）

1881年10月25日，畢卡索誕生於安達魯西亞（Andalucía）自治區的馬拉加聖母贖虜廣場（Plaza de la Merced）15號，並且在這座城市度過了部分童年時光。馬拉加是西班牙的第二大港口，環繞著群山和兩條河流，附近區域生長著地中海植被。聖母贖虜廣場則是這座城市市中心最大的公共廣場之一，以畢卡索故居著稱。

圖片＝4

馬拉加聖母贖虜廣場上的畢卡索青銅像（Image Source : Getty Creative）

廣場上可以看見一尊畢卡索的青銅雕像，這尊1.4公尺高的雕像落成於2008年，坐在長凳上的畫家一手拿著鉛筆、一手拿著筆記本，若有所思的眼神望向前方。廣場上的15號故居，如今是畢卡索基金會及畢卡索故居（Fundación Picasso-Museo Casa Natal de Picasso），這座博物館由馬拉加市政府創建於1988年。

圖片＝5

畢卡索誕生於聖母贖虜廣場上15號的2樓，如今這棟大樓是畢卡索故居博物館。（Image Source : Getty Creative）

不定期舉辦臨時展，幸運的話，有機會可以在故居博物館中看到畢卡索創作於1907年的《亞維農少女》（Las señoritas de Aviñón）素描，它是西班牙收藏中唯一一本此類素描！至於開幕於2003年的馬拉加畢卡索博物館（Museo Picasso Málaga），坐落於距離聖母贖虜廣場大約200公尺的布埃纳維斯塔宫（Palacio de Buenavista）中。

圖片＝6

馬拉加畢卡索博物館坐落於一棟文藝復興時期的建築中（Image Source : Getty Creative）

在這棟安達魯西亞文藝復興時期民用建築典範中，收藏有超過200件來自畢卡索家族的捐贈，它們涵蓋這位天才畫家的各種風格、材料與技法。當初建設團隊在翻新這棟建築時，考量到溫度、空氣濕度等展品保存因素，可說是煞費苦心，在挖掘地基的過程中還意外發現了年代回溯到迦太基時期的宮殿邊牆和塔樓等遺址。

圖片＝7

在馬拉加畢卡索美術館中可以欣賞到《靜物與骨頭和三個刺蝟》（圖左）等作品（Photo by Stefano Guidi, Image Source : Getty Editorial）

年代橫跨畢卡索1931~1971年的部分創作，三個展覽廳中分別展出陶瓷、版畫和插圖。在這裡可以欣賞到《戴著頭紗的奧爾加》（Olga Kokhlova con mantilla）、《靜物與骨頭和三個刺蝟》（Naturaleza muerta con cráneo y tres erizos），以及《坐著的杰奎琳》（Jacqueline sentada）等作品。

＊拉科魯尼亞 La Coruña

圖片＝8

拉科魯尼亞是西班牙西北部的繁華港口（Image Source : Getty Creative）

1891年，因為畢卡索的父親被任命為美術學院教授，所以畢卡索舉家搬到了拉科魯尼亞。他進入父親執教的學校就讀，也是在這裡他畫下了首幅肖像畫、公開展出首件作品，並開始出現鴿子等重複性主題。拉科魯尼亞是一座位於西班牙西北部加利西亞自治區（Galicia）、瀕臨大西洋的港口城市，這座城市創立於古羅馬時期，就連名稱也來自於古羅馬人的定居點。

圖片＝9

海格力斯塔的年代最初回溯到古羅馬時期（Image Source : Getty Creative）

畢卡索在這裡居住了將近4年，並在這座城市中留下了不少足跡，建造於古羅馬時期的海格力斯塔（Torre de Hércules，或稱「大力神塔」）就是其中之一。坐落於距離拉科魯尼亞約2.4公里的半島上，名稱來自希臘神話中的大力士海格力斯，這座歷史悠久的燈塔興建於古羅馬時期（西元1~2世紀），使用了約1,900年，是至今仍在使用中最古老的古羅馬時期燈塔！

圖片＝10

海格力斯的雕像與以他為名的燈塔（Image Source : Getty Creative）

塔高55公尺，海格力斯塔是目前西班牙第二高的塔，僅次於卡迪斯（Cádiz）62公尺高的奇皮奧納燈塔（Faro de Chipiona）。這座燈塔在13~14世紀時一度遭到廢棄，外牆石材也曾在17世紀末被拆毀⋯⋯1788年時，對殘存的核心塔身部分以新古典主義風格修復，恢復了燈塔的功用，從它今日的外觀依舊可以看見核心部分曾經環繞螺旋坡道的輪廓。這座燈塔在2009年被列入世界遺產，裡頭附設了一座博物館。

圖片＝11

奧爾贊海灘是畢卡索童年逐浪、嬉戲的地點之一（Image Source : Getty Creative）

夏天的拉科魯尼亞因為海灘成為熱門旅遊目的地，特別是位於市中心的里亞索爾海灘（Playa de Riazor）和奧爾贊海灘（Playa del Orzán）最受歡迎，它們是畢卡索和童年玩伴玩耍、逐浪的地方，里亞索爾海灘也是畢卡索第一次看到女性裸體的地點。這兩座海灘相鄰，中間只隔著一道防波堤，可以同時遊覽。

圖片＝12

羅薩莉婭・卡斯特羅劇院是許多頂級表演的舉辦場地（Photo by Xurxo Lobato/Cover, Image Source : Getty Editorial）

里亞索爾海灘擁有獨特的貝殼型輪廓，長近600公尺，奧爾贊海灘則長約700公尺，這兩座風平浪靜且海浪適中，非常適合從事包括沙灘排球在內的沙灘運動，以及水上運動和衝浪。至於興建於19世紀的羅薩莉婭・卡斯特羅劇院（Teatro Rosalía de Castro），是畢卡索曾經觀賞19世紀末西班牙最傑出劇作家伊克格拉（Echegaray）戲劇的地方。

＊馬德里 Madrid

圖片＝13

普拉多美術館成為畢卡索早年畫風的分水嶺（Photo by Bildagentur-online/Universal Images Group, Image Source : Getty Editorial）

畢卡索在1895年時首次參觀了馬德里的普拉多國家博物館（Museo Nacional del Prado），從此對他的創作產生了深遠的影響！1897年他獨自來到馬德里，原本要前往進入一流的皇家聖費爾南多美術學院（Real Academia de Bellas Artes de San Fernando）就讀，不過畢卡索因為無法接受正式且規矩的教育，轉而將時間花在普拉多美術館。

圖片＝14

2025年於普拉多展出的艾爾・葛雷柯畫作《施洗者聖約翰》（St. John the Baptist）（Photo By Eduardo Parra/Europa Press , Image Source : Getty Editorial）

他沈浸在西班牙黃金時代畫家維拉斯奎茲（Velázquez）、18世紀末19世紀初最重要西班牙畫家哥雅（Goya）以及「西班牙的卡拉瓦喬」法蘭西斯科・德・祖巴蘭（Francisco de Zurbarán）等人的作品世界中，其中特別是以細長肢體和神秘面容為特色的艾爾・葛雷柯（El Greco），都為畢卡索開啟了一扇扇創作之窗。

圖片＝15

畢卡索深受維拉斯奎茲的影響，日後更以自己風格重新詮釋這幅普拉多鎮館之寶《侍女》。（Photo by Europa Press News/Europa Press, Image Source : Getty Editorial）

西班牙最大的美術館——普拉多美術館，收藏了14~19世紀橫跨歐洲的繪畫、雕刻、工藝品等數量多到難以計算的藝術品，其中特別是西班牙本土畫家的代表作，當中又以哥雅的最為精彩，從早期充滿民俗風情的《陽傘》（El Quitasol），到成為皇室畫家的《卡洛斯四世一家》（La familia de Carlos IV），甚至晚年深受病痛之苦、同時對世局充滿批判的「黑畫」等。 至於普拉多的鎮館之寶，則是維拉斯奎茲的《侍女》（Las Meninas） 。

圖片＝16

蘇菲婭王后國家藝術中心博物館獨特的建築由修道院改建而成（Image Source : Getty Creative）

至於開幕於1990的蘇菲婭王后國家藝術中心博物館（Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía），可說是普拉多美術館的延伸，主要以現代藝術為館藏，特別是20世紀的西班牙藝術。這間博物館中最引以為傲的是畢卡索和達利的相關作品，就連達利早期寫實主義的畫作《窗邊少女》（Muchacha en la Ventana），也能看見。

圖片＝17

畢卡索的長達8公尺的壁畫 《格爾尼卡》（Image Source : REUTERS/Susana Vera）

無論是不是畢卡索迷都不能錯過他1937年創作於巴黎的《格爾尼卡》（Guernica）。畢卡索晚年除了以個人畫風，重新詮釋維拉茲奎斯、馬內、哥雅等人的名作之外外，他以黑、灰、白三色畫下的這幅8公尺長壁畫，描繪西班牙內戰難以言喻的痛苦和絕望，混屯、悲慘的畫面，比象徵鮮血的紅色讓人感覺更加強烈……

＊巴塞隆納 Barcelona

圖片＝18

畢卡索在巴塞隆納求學期間，有了自己的工作室，還辦了首次個展。（Image Source : Getty Creative）

1895年畢卡索不只第一次參觀了普拉多美術館，他還歷經了7歲的妹妹因病過世的悲劇，也是在這年他們全家搬到了巴塞隆納。他在同年秋天進入的巴塞隆納美術學校（La Llotja）就讀，他只用了一星期的時間，就完成了其他學生歷時一個月的考試，受到評審委員的高度讚譽。他的父親還在家附近幫他租了一個小房間，這也是畢卡索人生中的第一個工作室。

圖片＝19

歷史超過百年的四隻貓餐廳曾經是畢卡索等藝文人士流連的場所（Image Source : Getty Creative）

畢卡索生平的首次個人作品展也是在巴塞隆納，地點就在歌德區一家名為「四隻貓」（Els Quatre Gats）的餐廳。餐廳建築出自建築師Josep Puig i Cadafalch的設計，裝飾著經典拱門和石雕。這間餐廳打從1897年開始營業，原本是一間酒吧、歌舞餐廳兼旅館，後來成為加泰隆尼亞現在主義者的重要聚會場所之一，畢卡索早期也頻繁在此出沒。

圖片＝20

四隻貓門口還能看見畢卡索昔日繪製的海報和拉蒙・卡薩斯畫作的複製品（Image Source : Getty Creative）

後來因為財務困難，四隻貓在1903年關閉，直到1989年畢卡索百年冥誕，才又以原貌恢復營業。在門口可以看到畢卡索昔日幫忙繪製的宣傳海報，後來還成為了菜單的封面，店內還有一幅拉蒙・卡薩斯（Ramon Casas）專門為餐廳創作的《 拉蒙・卡薩斯和佩雷・羅梅烏騎著雙人自行車》（Ramon Casas y Pere Romeu en un tándem）知名畫作，不過原版目前收藏於加泰隆尼亞國家藝術博物館（MNAC）中。

圖片＝21

巴塞隆納畢卡索博物館位於面積廣大的中世紀宮殿中（Image Source : Getty Creative）

至於想要欣賞畢卡索真跡的人，千萬不能錯過巴塞隆納畢卡索博物館（Museo Picasso de Barcelona）。特別是這間博物館收藏了畢卡索年輕及藝術成型時期的重要作品，可以看見這位藝術家一路以來的發展。開幕於1963年的它，不只是全世界第一間專門收藏畢卡索作品的博物館，更是畢卡索生前唯一一座落成的博物館！

圖片＝22

《科學與慈善》是畢卡索早期最具代表性的作品之一（Photo by Ismaeil Peracaula/Xinhua, Image Source : Getty Editorial）

坐落於里貝拉區5座相鄰的中世紀宮殿裡，在巴塞隆納畢卡索博物館收藏的4,249件作品中，包括畢卡索本人的捐贈，42件陶器和一系列素描與版畫。展出於館內的畢卡索早期重要作品《科學與慈善》（Ciencia y caridad, 1897年），可以看出年僅15歲的他筆下嚴謹的構圖，可說是他學院派訓練的巔峰之作，另外在這裡還能看到他對維拉斯奎茲的《侍女》的個人詮釋。

＊奧爾塔・德・聖胡安 Horta de Sant Joan

圖片＝23

奧爾塔・德・聖胡安迷人的小鎮風情（Image Source : Getty Creative）

坐落於一處有著天然泉水的小山丘上，距離巴塞隆納大約200公里的奧爾塔・德・聖胡安（Horta de Sant Joan，或稱「奧爾塔德桑特霍安」），是一座位於加泰隆尼亞自治區、塔拉戈納省（Tarragona）的小鎮，人口大約1,200人左右。俯瞰著壯麗的景色，這裡是畢卡索的朋友曼努埃爾・帕拉雷斯（Manuel Pallarès）的出生地。

圖片＝24

出現在畢卡索作品中的薩爾瓦多修道院（Image Source : Getty Creative）

畢卡索曾在1897~1898年間與帕拉雷斯在這裡生活了將近1年的時間。據說，畢卡索曾經表示他所知道的一切都是在奧爾塔・德・聖胡安學習到的，他不只在這座內陸城鎮磨練出精湛的技藝，也描繪了許多當地的風景，例如位於聖芭芭拉（Santa Barbara ）山腳下的薩爾瓦多修道院（Monasterio de San Salvador），以及彌撒廣場（Plaza de la Missa）等。

圖片＝25

畢卡索中心可以看到這位畫家在此地創作的作品複製品（Image Source : Getty Creative）

1909年時畢卡索還重返此地，發展出前立體主義（Proto-Cubism）繪畫風格，這次的停留同樣讓他留下大量的繪畫與素描作品。在奧爾塔・德・聖胡安有一座畢卡索中心（Centro Picasso），裡頭收藏了他在當地創作的作品複製品，也因此吸引許多人來訪，遊覽這座城鎮時非常推薦前往參觀～

文字／Iris PENG