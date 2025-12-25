追尋耶誕老人精神 用愛訓練徒子徒孫

耶誕節傳統 很多孩子 會提前寄信給耶誕老人 在德國 這間天堂之門郵局 每年都會收到來自世界各地 雪片般的信件，今年來自海外信件 最大宗竟然是台灣小朋友的來信 超過9千封 數量位居全球之冠也有太空人 從國際太空站 向地球人送來 滿滿的耶誕祝福 北美防空司令部 更是沿襲70年傳統 讓孩子能即時追蹤 耶誕老公公的環球路線 看他拉著雪橇 已經飛到哪一座城市上空，也會即時預報當地的天候狀況 如果有暴風雪或是大雨 就請孩子們 顧及耶老安全 耐心等候** 每年耶誕夜，在美國有一項已經延續超過70年的溫馨傳統：追蹤耶誕老人送禮的飛行路線。由北美防空司令部NORAD掌管的「耶誕老人追蹤系統」，從耶誕老人從北極出發那一刻，展開即時監控，隨著他橫越世界各地，為孩子們送上禮物。

50雪橇上滿滿一大袋禮物，隨著耶誕老人飛越天際，右上角的數字也不斷增加，那都是送出去的禮物。 NORAD作戰處長莫爾：「我們的雷達系統可以看到，耶誕老人環遊世界的飛行軌跡，衛星系統也可以，有趣的是 魯道夫的紅鼻子非常明亮，而且溫度很高，我們的衛星甚至可以追蹤魯道夫的鼻子，因此能清楚掌握耶誕老人的位置。」

由美國與加拿大軍方共同組成的北美防空司令部，平時負責守護北美空域，但每到耶誕節，他們的高科技設備就會全力支援耶誕老人的送禮任務。1955年，一名小女孩把軍方電話當成耶誕老人的熱線，開啟了延續70年的溫馨傳統。NORAD作戰處長莫爾：「耶誕老人每一次飛行的路線都不一樣，但我們很喜歡與他互動，他甚至會放慢雪橇速度，讓我們的戰鬥機能飛到旁邊，向他揮手 很高興向他致意，再繼續他的旅程，他從來不會讓我們措手不及(跟不上)，是一位非常專業的飛行員 。」

身為經驗豐富 技術高超的專業飛行員，即使面對暴風雪，也不會影響行程。 而在美國密西根州的城鎮 米德蘭，還有一所歷史悠久的「耶誕老人學校」，提供開懷大笑 操控雪橇等專業職能培訓，甚至還有如何扮演耶老直播的課程。耶誕老人學校學員：「我們剛剛分享的虛擬耶老課，5年前還沒有這課程。」

每年都有大約300名「畢業生」投入耶誕老人的行列，還有已經出道的學員回鍋。耶誕老人學校學員：「我們回來這裡是為了精進技能，我可不想丟耶誕老人的臉 這很重要。」

