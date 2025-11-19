追尾公車再逆撞騎士！車輛燒成火球 熱心男急破窗救人

熱心路人見狀立即上前，徒手狂敲打開車門將駕駛救出。（圖／TVBS）

高雄小港大平路驚傳一起驚險的火燒車意外事件。在19號傍晚近六點時分，一名47歲梁姓駕駛疑似未保持安全距離，追撞公車車尾後失控偏移車道，逆向衝向對向車道的機車群，並撞上一名女騎士。隨後車輛瞬間陷入火海，幸有熱心民眾即時徒手破窗救出受困駕駛。整起事件造成車輛嚴重燒毀，所幸肇事駕駛與被撞女騎士僅受輕傷，無生命危險。

這起交通事故發生時，梁姓駕駛的自小客車在擦撞公車車尾後失控，車輛開上一旁石墩，隨後整輛車偏移車道，直接逆向朝對向車道的機車群衝去。當時所有騎士見狀紛紛倉皇逃離，而自小客車在下一秒瞬間陷入火海，現場情況十分危急。

目擊民眾表示，當時這輛自小客車行駛速度很快，撞上公車後又衝到事發地點。在危急時刻，有熱心路人見狀立即上前，朝著車窗徒手狂敲，成功打開車門將駕駛救出，使其免於被大火吞噬的危險。

自小客車燒成一團火球，過程中還爆出巨大火光。（圖／TVBS）

現場畫面顯示，自小客車燒成一團火球，火勢越來越大，火舌不斷吞噬車輛，濃濃黑煙直竄天際。消防人員到場後立即射水灌救，過程中還爆出巨大火光，場面相當驚險。

交通分隊長曾英欽表示，肇事的自小客車在偏移至對向車道後，擦撞了羅姓女子所騎乘的重機車，事故發生後該自小客車隨即起火燃燒。梁姓男子及羅姓女子身體多處擦挫傷，經送醫救治後無大礙，案件經酒測結果顯示兩人均無酒駕情事。

事故過後，小客車被燒得焦黑，車頭整個面目全非，所有擋風玻璃也都碎光光。雖然確認駕駛並未酒駕，但究竟是什麼原因導致其撞上公車並釀成這場災禍，仍有待警方進一步釐清。

