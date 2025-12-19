追平上古神蹟！唐西奇45分大三元 湖人逆轉奪勝

（記者許皓庭／綜合報導）洛杉磯湖人於今（19）日客場出戰猶他爵士，靠著「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）繳出 45 分、11 籃板、14 助攻的超級大三元表現，搭配詹姆斯（LeBron James）克服大腿撞傷驚魂進帳 28 分，帶領球隊在末節打出反撲高潮，終場以 143 比 135 完成逆轉，順利收下近期 2 連勝。

回顧比賽過程，近況火燙的紫金軍團此役作客鹽湖城，上半場卻陷入苦戰。由於湖人全隊外線手感低迷，讓地主爵士掌握進攻節奏，半場結束時湖人仍以 5 分落後。易籃後，湖人展開強勢追擊，關鍵末節團隊火力全開轟下 41 分，最終成功翻轉戰局，以 8 分之差擊敗對手，展現強大的逆轉韌性。

此役焦點莫過於唐西奇的史詩級數據。他全場不僅攻下 45 分大三元，更外帶 5 次抄截，成為湖人隊史自「上古飛人」貝勒（Elgin Baylor）後，首位達成 45 分大三元的球員。此外，放眼聯盟歷史，唐西奇也是繼「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）及現役活塞球星康寧漢（Cade Cunningham）後，史上第 3 位能完成「40 分大三元外加 5 抄截」神蹟的球員。

在其他球員表現方面，詹姆斯今日雖然一度因大腿遭撞傷痛苦倒地，令現場虛驚一場，但他回歸後仍穩定貢獻 28 分、7 籃板與 10 助攻的準大三元演出。湖人全隊共有 5 人得分上雙，火力分布平均。反觀功虧一簣的爵士隊，喬治（Keyonte George）狂飆 34 分、8 助攻表現最為亮眼，新秀貝利（Ace Bailey）則挹注 19 分，可惜最終仍無法阻擋紫金雙星的末節逆襲。

