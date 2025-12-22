追張文關鍵死因 北檢安排明日解剖遺體

北檢安排23日解剖張文遺體，釐清他死亡的真正原因。（本刊資料照）

北捷隨機殺人凶嫌張文，犯案後墜樓身亡，但相關案情仍有諸多疑點。台北地檢署今（22日）確定，將安排明天在台北市懷愛館解剖張文的遺體，並通知張文家屬到場。

檢方解剖張文遺體主要查什麼？

嫌犯張文是上週五在捷運台北車站、中山商圈隨機殺人，犯案在誠品南西店墜樓身亡，這起事件連同嫌犯共造成4死11傷。案發之後，台北市警局組成專案小組企圖還原案情，北檢為確認死因，也決定明天會同醫在台北市懷愛館解剖張文遺體，對遺體進行掃瞄，並抽血鑑定是否有毒藥物反應，另外，檢方將通知張文父母到場。

據了解，檢方明天解剖後，遺體將先暫時冰存，等正式鑑定報告出爐，再製作死亡證明書。後續檢方會將其遺體發交家屬處理，由於被告張文身亡，檢方也將以不起訴處分結案。

