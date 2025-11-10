追彰化芬普尼蛋污染源頭 農業部：飼料無檢出

〔記者楊媛婷／台北報導〕彰化一蛋雞場生產的4批次雞蛋被檢出芬普尼含量超標，其中鋪貨到零售端約15萬顆，已緊急下架，外界指可能是飼料或環境使用消毒劑污染，農業部畜牧司今(10日)表示，經抽檢飼料並未含有芬普尼，是否為環境消毒劑污染今彰化地方已抽檢，結果近期就會出爐。

芬普尼禁止使用於蛋雞飼養中，彰化文雅畜牧場生產的部分批次雞蛋檢出含有0.03ppm的芬普尼，超出法規容許量的0.01ppm，已啟動源頭管制並下架，農業部畜牧司副司長周志勳表示，經抽檢飼料，並沒有含有芬普尼，另也針對該蛋雞場被封存的雞蛋抽檢，也未檢出芬普尼，到底為何該蛋雞場部分批次的雞蛋會檢出超標的芬普尼，還待進一步追查，彰化地方會再展開該蛋雞場的環境採檢，有確切結果就會立刻對外公布。

中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，芬普尼藥劑早在8年前就禁止使用在雞隻，但芬普尼可用於環境消毒劑或清潔劑等，他表示就目前檢測出的藥劑殘留量來說極低，推測非常可能是部分批次的雞蛋被環境藥劑污染，也強調所有有問題的雞蛋都已經下架，目前的雞蛋都是安全的。

