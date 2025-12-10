追念楊雲黛 一位一生為他人著想的摯友
那年（1975）我剛進新聞圈不久，在台視當一名小記者，為了一項採訪任務去新聞局，初次見到楊雲黛：高挑勻稱，潔白斯文，待人和氣，剛隨新上任的丁懋時局長，從外交部調來新聞局擔任機要祕書，法文素養很好。
有一天，她突然出現在台視大樓的大廳。當時我出外採訪回來，一進門就往新聞部衝，沒有注意到她。她卻叫住我，見我一臉茫然，就半開玩笑地質問我難道不記得她了？又見我呆在那裡發窘，立刻自報姓名，並解釋她是陪丁局長來接受錄影訪問，正在等候局長離去。兩句話就幫我解了圍。
我請她到會客室小坐，連一杯茶也未及奉上就匆匆趕去發稿。等我忙完，她已經離去。我的魯鈍加上壞記性，她應該有所領教了。
雖然我們時有公務上的接觸，但並無機會長談。然而我只要有事去電洽詢，她一定回話，不論多晚。我注意到她經常很晚才下班，逐漸對她的認真與周到起了敬意。
宋楚瑜先生奉派接任丁局長，楊雲黛受託留下來協助他。此後一路追隨宋先生，長達數十年，深受重用。她對長官的忠，對朋友的義，留給我最深的感動。
中美斷交，採訪工作空前忙碌。某日，我意外接到新聞局甘毓龍副局長約見的電話。次日赴約，被當面告知，希望我接受新聞局的委派，前往駐紐約辦事處工作。
之前，我與宋局長僅有數面之緣，從未單獨交談過。這個突來的變化，一時使我頗為納悶。
隨即匆忙赴任，在紐約展開新的工作與生活。我和妻小就此脫離了原來的人生軌道。
巧的是，楊雲黛接著也奉派前來紐約，而且與我兩人共用一間辦公室。在兩年多的日子裡，雙方從客客氣氣到促膝深談，她成為我和妻子的知心朋友。
有一次我私下問她，跟隨宋長官做事有何感覺，她輕笑ㄧ聲答道：他和別人不一樣，你慢慢就會知道的。
楊雲黛能力高強，處事敏捷果斷，輔佐宋局長，建樹良多。她有大丈夫的氣概和擔當，但為人謙沖低調，又有女性的纖細周到。她甘居幕後，從不爭功。更難得的是她真誠助人而不欲人知。
她亦曾受邀來台視擔任王家驊總經理的祕書，而我任職於新聞部，我們共事的緣分又一次降臨。不過那一段時間並不長。電視公司的內外環境複雜，是辛苦的差事，而她和王總都是初次接觸，她必有所感受。
受她照顧的朋友或同事，往往感到意外而感動。數十年下來，工作上的接觸，使她累積的人脈圈子越兜越大，受她協助的人也越來越多。她能記住每一個人的特長與喜好。三十年後，她仍叫得出我兒女的名字，可見她為人之用心。
魯鈍如我，多年後終於恍然大悟，當年促成我去紐約的人，其實就是她。她和宋局長就是我生命中的貴人。
我自稱魯鈍並非托辭。我與妻子相識並交往多年，雙方家長均未阻攔。大學畢業後我準備出國進修，於是真誠提議訂婚，藉此表明彼此未來婚嫁之承諾，未料她一直未置可否。我一再追問之下她才說，她媽媽要求一枚一克拉的訂婚鑽戒，以示誠意。當時我無此財力，同時深感受辱，認為雙方多年的感情基礎居然不值一粒鑽石，只得負氣出國進修療傷。所幸學成歸國之後與她成婚並與岳母相處融洽。當年我未來的岳母就是要我知難而退，而我晚了很多年才覺悟！
在紐約的那幾年是她比較自在的一段時光，至少離開了擔任機要祕書的環境，情緒壓力大減。抓住機會，她盡力吸收新知，利用公餘的時間，去聖約翰大學進修，也適時享受紐約豐富的文化藝術資產，在博物館，音樂廳，藝展，百老匯都留下芳蹤，雖然忙得風風火火，但我覺得她過得逍遙自在，而且氣質風華與日俱增。
其實有時候她還是會像個女孩子。她接母親到紐約來相聚，在母親身邊的她，時不時會撒嬌，做女兒的本性是藏不住的。一日紐約降雪，她大為興奮，匆匆穿上高筒皮靴就要出門踏雪。打開大門一看，雪已及膝，剛伸出去的一隻腳立刻又抽了回來。不知道是捨不得皮靴呢，還是怕看不清路面。但是那一刻已經定格，深植於我的腦海中。
後來她受興票案拖累，所承受的壓力，外界無法想像。她在沉默中，花了極多時間清理老帳，以昭公信。期間我們僅見過一面，此時她體重陡增。我的直覺是她在服藥中或暴飲暴食以求減壓，但是我已不忍再問了。
她一向很忙，我總是儘量不去打擾她。在一次難得的會面中，聊到一半，她指著在座的江奉琪兄（時任中影總經理），對我說，你看，他都沒有敵人，Victor，你有時會得罪人。我愣住了。事後自我檢討，處事確實不夠圓融，年輕氣盛，得罪了人都不知道。
楊雲黛的諍言對我有醍醐灌頂之效。促使我注意言行，不時反省。最重要的是，此後待人接物，只要自知理虧，一定虛心認錯，真心道歉，不分外人和家人。她這唯一的一次指點，令我終身警惕，也使我對她更為敬重。
去年（2024）春天我短暫返台，聽說她身子不適，還沒來得及去探望（其實我只去過她在紐約時的家），她卻出現在我面前。那是一次朋友聚會的場合，她出現時，我很驚訝，但是她看起來挺好的。她唯一的一次握著我的手，殷殷數語祝福我。我不知所措，只能抱著她輕聲說，Christine，妳是我的恩人，當年是妳改變了我的人生，我永遠感激妳。
當晚在座都是她的老朋友，一一打過招呼後，她隨即離去。事後我才知道她已經病得不輕，這是特地專程來告別的。我悲痛欲哭！
離台返美後，我們通過電話，我很怕自己處理不好交談的氣氛而忐忑不安。但是，那一頭傳來她清晰的聲音，我很好，Victor，你不用擔心。天啊，此時此刻她仍在為對方著想。這個總是替他人著想的女子，卻一直不在意自己的健康惡化而延誤了就醫。
九月間傳來她病故的消息。太冤枉啊，Ｃhristine！
轉眼她已經離開人世一年多了。這樣可愛又可敬的朋友， 人一生能有幾位？
論交半個世紀，又逢感恩節，我謹忠實追憶點滴往事，懷念故友，並盼能還原一個真實的她。她燃燒自己，照亮別人，無怨無悔，直到最後。我何其有幸，有她出現在我的生命中。
