追思余家昶！北捷設暫時性悼念牆 掃QR碼可線上留言

【記者張綵茜／台北報導】台北捷運日前發生隨機殺人事件，57歲余家昶見狀挺身制止歹徒卻遭刺身亡，捨命救人的義行感動全台灣，許多人自發性於捷運台北車站獻花弔念。為此，北捷公司今（25日）在獻花區設置暫時性悼念牆及留言板，並提供便利貼及原子筆；另現場也有QR碼，可線上留言或瀏覽留言區。

本月19日，捷運台北車站及中山商圈發生恐怖攻擊事件，嫌犯丟擲煙霧彈並隨機持刀砍人，造成3名無辜民眾不幸身亡、11人受傷。其中，來自桃園的余家昶在北車M7出口挺身而出制止嫌犯，不幸遭砍身亡；其英勇行為成功阻擋張嫌進一步丟擲汽油彈，避免釀成更大傷亡。

消息傳開後，網路上紛紛出現民眾留言號召「記住余家昶」，藉此感念英雄，還有許多人自發前往案發地台北車站M7出口附近獻花致意。

北捷台北車站及中山商圈19日發生恐怖攻擊事件，造成多名死傷，震驚社會。彭欣偉攝

為此，北捷公司設暫時性悼念牆，悼念牆上寫著：「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影。」設計上則以靜謐莊重為主調，採柔和色調與簡約線條，並提供民眾留言寄語，在尊重中沉澱思緒，感受余家昶留下的影響與啟示。

北捷公司指出，悼念牆的牆邊保留獻花區，牆面上則規劃有留言板，提供表達追思；另一個牆面則為線上留言區的入口，寫著「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害。我們將他的守護，在車站的轉角化成純白；在熙來攘往的通道，留下一處安靜的角落，讓所有想對余先生說的話，都被聽見。」現場透過掃描QR碼，就可以寫下心中的缅懷和感謝。

北捷公司提醒，由於通道空間狹小，希望獻花區只要放置花束，特別是飲料、食品、紙卡、飾物等不易管理的物品，請勿再擺放。車站人員定時巡查，除撿除枯萎腐敗的花朵外，每日收班後將會把花束以外的物品妥為收存。若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管，以維護現場環境及秩序，若有涉及違反法令者將立即報警。

另外，透過掃描現場QR碼 、台北捷運GO APP及官網，均可進入線上留言區瀏覽及留言，每則留言限100字；另留言區訂有使用規範，違反規範者，北捷公司有權予以遮蔽，若有違法必定究辦。

北捷提供便利貼與原子筆，現場可留下對余家昶的追思與感謝。台北捷運公司提供

現場設置QR碼，民眾可掃描進入線上留言區，瀏覽或留下追思文字。台北捷運公司提供

