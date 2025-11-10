追思共諜惹議！鄭麗文喊「228是和解」：歷史不該成為政客的籌碼

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文出席【五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會】，追思對象前高階共諜吳石遭到質疑。（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文8日下午參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象前高階共諜吳石遭到質疑。鄭麗文今（10）日在臉書貼出當天受訪內容影片表示，「228追尋的是和解，不是仇恨！歷史不該成為政客的籌碼。」

發文中也貼出當天鄭麗文的受訪片段提到「228或白色恐怖不應該淪為這兩天政治鬥爭的廉價工具，是一個非常嚴肅的歷史問題，應該不帶著任何政治偏見、尊重跟還原歷史真相。」

鄭麗文當時說，陳明忠老先生當年還是少年時，就投入二二八27部隊的，武裝對抗國民黨政權，從來沒有主張過台獨，跟民進黨民後來扭曲、片面、錯誤的歷史論述，是完全偏頗、遺漏真相。希望不要再因為自己選票考量 政黨利益而扭曲簡化過去這段歷史，這歷史屬於所有台灣人民，不是某個政黨的專利，遮羞布、利刃用來刺殺心目中的敵人。

鄭麗文說，面對228跟白色恐怖悲情的歷史，尋求的是和解，是撫平傷痕，而不是在傷口上惡意灑鹽，擴大裂痕，擴大內部的對立，這跟紀念228跟白色恐怖的初衷完全背離。

而在鄭麗文出席追思1950年代叛國共諜吳石的追思活動，引發爭議後。對此，陸委會發表措辭嚴厲的聲明，表達嚴正立場，強烈譴責鄭麗文此舉不僅嚴重傷害國家尊嚴，更以政治操作方式模糊焦點。

陸委會指出，在國人普遍憤慨鄭麗文追思出賣同袍的共諜之際，鄭主席居然將政府依法處分鼓吹武統、支持解放軍入侵台灣的極少數個別陸配案件，拿來作為轉移社會焦點的擋箭牌。

陸委會嚴正譴責：「這是不道德，也是違反社會正義的舉措，政府表達嚴正遺憾。」

