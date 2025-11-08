追思共諜惹議！鄭麗文：邀請資訊未提及、並非以吳石等人為主角

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨主席鄭麗文下午將出席「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但追思對象包括共諜吳石，引發議論。鄭麗文昨（7）日稱這是歷史悲劇，希望悲劇不要複製不要發生，希望未來台灣人民不再因政治理想與信仰，必須付出生命代價。鄭麗文今天在臉書發文，稱外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導，並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。

鄭麗文。（圖／資料照）

鄭麗文昨天說，在台灣有非常多共諜案，也有國民黨黨員、政治工作者在中國大陸被逮捕甚至凌虐、犧牲生命，坐了幾十年黑牢，這是一個歷史的悲劇，希望悲劇不要複製、不要發生，希望未來台灣人民不再因為政治理想跟信仰，必須以付出生命作為代價。

但昨天受訪後，相關風波仍未止，鄭麗文今天在臉書貼文，表示自己受政治受難人互助會的邀請，擬出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導，並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。

鄭麗文稱，五〇年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點。



