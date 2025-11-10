追思共諜成選戰通關密語？他喊明年選舉布條掛起來，力挺鄭麗文當中國人

記者李鴻典／台北報導

國民黨主席鄭麗文8日出席統派政治受難團體舉行的秋祭，被以「共諜」身分遭蔣介石槍斃的吳石將領也被列為追思烈士。話題延燒，前國民黨立委、現任國民黨智庫召集人陳學聖直言，基層焦慮，衝擊2026選情。

鄭麗文神色凝重參加秋祭活動。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

資深媒體人黃暐瀚今天訪問陳學聖，他稍早也在臉書貼文「陳學聖：基層焦慮 衝擊26選情」 。黃暐瀚寫道，國民黨前立委，也是現任國民黨智庫召集人陳學聖直言，黨主席鄭麗文不該出席白色恐怖追思大會。

理由很簡單，在活動現場名列「烈士」被追思的其中一人吳石，是「共諜密使一號」，是企圖消滅中華民國，打擊國軍的共諜，國民黨主席當然不該追思他。儘管鄭主席強調這個活動「吳石不是主角」，但陳學聖認為，就算是配角，只要是共諜就不該追思，主席不該出席。

黃暐瀚提到，陳學聖說，這兩天國民黨地方基層陷入嚴重的焦慮，原本選情看好的高雄柯志恩，已經被對手喊出：「支持柯志恩就是投給鄭麗文」的口號攻擊，如果情勢不變，國民黨26選情堪慮。

政治評論員張益贍就說，投給國民黨XXX，就是支持鄭麗文！明年選舉布條掛起來，力挺鄭麗文當中國人！

政治工作者周軒也寫下【2026六都選舉通關密語】：投給蔣萬安，就是投給鄭麗文；投給李四川，就是投給鄭麗文；投給張善政，就是投給鄭麗文；投給江啟臣，就是投給鄭麗文；投給謝龍介，就是投給鄭麗文；投給柯志恩，就是投給鄭麗文。

