追思共諜挨轟敵我不分！鄭麗文喊「邀請時未提吳石」：他不在政治犯定義
記者陳思妤／台北報導
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日要出席白色恐怖秋祭追思，但這個活動紀念的是反對內戰、要求和平與民族統一而犧牲的青年，甚至還有被中共稱為「密使一號」的共諜將官吳石。鄭麗文挨轟敵我不分，今（8）日發聲稱，日前收到的邀請資訊當中未曾提及吳石等人，「吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中」。
鄭麗文今天要出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這個號稱追思白色恐怖的活動，紀念的並不是民主烈士，而是反對內戰、要求和平與民族統一而犧牲的青年，甚至還有當時共產黨安插在國民黨政府的最高階共諜將官吳石。吳石被中共封為「密使一號」，中國官方指導統戰意味濃厚的電視劇「沉默的榮耀」，背景與主角正是吳石，中國北京的無名英雄廣場也樹立著吳石的雕像。
對此，鄭麗文在臉書發文稱，受政治受難人互助會的邀請，擬出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導，並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，「日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人」。
鄭麗文指出，五〇年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，「然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中」，望各界聚焦史實，勿模糊焦點。鄭麗文在貼文中也附上主辦單位的臉書粉絲專頁「紅色青春．白色恐怖」的聲明連結。
蔣萬安表態應紀念捍衛中華民國者 鄭麗文「追思共諜」：他講的也沒錯
悼念共諜！？鄭麗文喊必須參加 痛批綠營扣帽子：威權幽靈籠罩台灣
鄭麗文神色哀戚追思「共諜」！現場竟唱中國紅色歌曲《安息歌》
鄭麗文追思吳石！徐巧芯稱「確實有很多共諜」：蔣中正當時守護中華民國
