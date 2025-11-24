政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文紀念建黨131週年，今天前往桃園慈湖謁陵、致敬兩蔣，但幾週前她才參加白色恐怖秋季，追思被蔣介石處死的共諜吳石，引發討論難道不會立場錯亂嗎，媒體追問她只說有向兩蔣祈願給他勇氣守護台灣民主，但種種言行也讓綠營嗤之以鼻，狠酸兩蔣恐怕已經在地下氣得跳腳。

從憲兵手中接過花圈、鞠躬致意，國民黨主席鄭麗文率黨公職到慈湖謁陵、致敬兩蔣，不過兩人生前志業反共，鄭麗文幾週前卻這樣做。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文（11.08）：「吳石先生跟我們所認知的，政治思想的政治犯是有所不同的。」





追思共諜續燒！鄭麗文慈湖致敬 鍾佳濱酸「兩蔣地下氣到跳腳」

鄭麗文慈湖致敬談「國共和解」遭綠營狠酸（圖／民視新聞）









參加白色恐怖秋祭，追思的正是被蔣介石處死的共諜吳石，當時引發各界討論，綠營狠酸是在對蔣介石吐口水嗎？

國民黨主席鄭麗文表示，蔣公保衛中華民國、保衛台灣，今天我們也希望中國國民黨能夠扮演關鍵的歷史角色，讓兩岸遠離戰火，國共進行和解，開創區域的穩定跟和平。



立委賴瑞隆表示，我想兩蔣如果地下有知的話，一定會感到非常羞愧、也非常難過，同時間也非常不可思議，竟然背離了當年反共的路線，認賊作父。





追思共諜續燒！鄭麗文慈湖致敬 鍾佳濱酸「兩蔣地下氣到跳腳」

鄭麗文慈湖致敬談「國共和解」遭綠營狠酸（圖／民視新聞）









痛批鄭麗文竟然背離兩蔣反共路線，自家前主席洪秀柱慶祝黨慶還說兩岸同屬一中，更嗆日本首相高市早苗冒進，綠營實在聽不下去！

一下致敬反共兩蔣、一下又祭拜共諜叛將，立場理不清，只怕鄭麗文是丟了國民黨歷史根基，也難說服民意。





原文出處：追思共諜續燒！鄭麗文慈湖致敬 鍾佳濱酸「兩蔣地下氣到跳腳」

更多民視新聞報導

白挖角？藍白合？前台中市新聞局長吳皇昇加入民眾黨 布局下屆市議員

高雄7大地標成「TWICE藍」！子瑜媽媽致謝高市府 意外釣出陳其邁回應

Ｘ新功能打擊中共網軍！他揭1悲慘真相：有些是囚犯

