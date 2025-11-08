追思共諜？鄭麗文發聲了！ 「吳石、朱楓非我認定的政治犯定義中」

鄭麗文表示自己並不認為吳石、朱楓等共諜是她所認定的政治犯定義中。（圖：鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文今（8日）下午2點將出席台灣地區政治受難人互助會，在台北市萬華區馬場町紀念公園舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但傳出追思對象包括吳石、朱楓等中共地下黨員及情報人員，引發爭議。鄭麗文稍早發文表示，這是嚴重誤導。

鄭麗文說，外傳關注著重紀念情報工作者的訊息，是嚴重誤導，五〇年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，吳石、朱楓並非她認定的政治犯定義中，而且日前收到的邀請資訊也沒有提及吳石等人，希望各界聚焦史實，不要模糊焦點。

台灣地區政治受難人互助會也發聲明強調，針對鄭麗文出席秋祭，出現不實與惡意言論，甚至將秋祭曲解為「祭拜共諜」或「替敵人平反」，這場活動宗旨在於追思為民族和解、社會改革而犧牲的進步志士，重申歷史真相，呼喚社會公義。近期一些媒體或自媒體，主觀認定本活動針對吳石等特定犧牲者祭悼，並非本會立場，也絕非事實。

不過這場活動在給媒體的採訪通知中，寫道「馬場町紀念公園是吳石、朱楓等烈士，就義犧牲的歷史現場」，也提到「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始」等等，因此引發輿論熱議。