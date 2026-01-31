追思劉金獅對抗國民黨獨裁 賴清德：面對境外敵對勢力須更團結

曾參與台灣戒嚴時期民主運動的人權學者艾琳達。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德今(31日)頒贈台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅褒揚令，追思其一生為台灣民主、自由與人權奮鬥。賴強調，過去一代對抗國民黨的專制獨裁、追求民主，如今則面對境外敵對勢力要併吞台灣，「我們這代人必須更加團結」。

賴總統今天上午前往濟南教會參加劉金獅的告別追思禮拜，並頒贈褒揚令，表彰其對台灣民主自由的貢獻，由劉金獅的兒子劉建宏代表接受。總統府資政邱義仁、文化部長李遠、民進黨立委李坤城、以及曾參與戒嚴時期民主運動的人權學者艾琳達等人皆出席。

廣告 廣告

賴清德致詞時表示，今天懷抱著非常不捨的心情，參加一生為台灣民主奮鬥、同時也是主內家人的劉金獅追思禮拜。劉出生於台灣民主聖地宜蘭蘇澳，12歲時與父親親眼目睹陳儀部隊持槍射殺無辜市民，親身見證二二八事件的恐怖，從此在心中種下台灣應該要獨立自主的信念。

賴清德說，劉金獅在1962年因被指控參加台灣獨立組織「興台會」而遭到逮捕，判刑入獄10年。即使遭受苦難、忍受折磨，其為台灣奮鬥的理念從來沒有改變。無論是參加民主運動或街頭連署，一生都是為了台灣的民主、自由與人權在奮鬥，也一心充滿對這片土地的愛。

賴清德提到，劉金獅出獄後，與所有受難者前輩共同成立台灣第一個「台灣政治受難者聯誼總會」，在第一線幫助受難者家庭，令人非常感動。劉金獅雖然已經離去，但其為民主台灣所打下的基礎會流傳永世，盼大家能繼承劉金獅的精神，繼續為台灣打拚。

賴清德指出，過去他們這一代是對抗國民黨的專制獨裁、追求民主；現今這一代人必須更加團結，因為面對的是境外勢力對台灣的威脅。相信劉金獅的精神不死，大家會更加團結，讓台灣更加安全、民主更加鞏固。

賴清德表示，他今天以總統的身分代表國家及人民頒發褒揚令，褒揚劉金獅對國家民主自由的貢獻。劉的一生如同《聖經．提摩太後書》第四章七節記載的經文「那美好的仗已經打過了，當跑的路已經跑盡了，當守的道已經守住了」，願劉金獅安息主懷，除去世間一切苦難，也願主擦去家屬的眼淚，讓大家繼續勇往直前。

總統賴清德今天親頒褒揚令，表彰政治受難者關懷協會前會長劉金獅對台灣民主自由的貢獻，由劉的兒子劉建宏代表接受。(記者叢昌瑾攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》柯建銘、蔡其昌競選總召 「她」也報名民進黨團三長

傅崐萁扯特別預算加維保「4.5兆」 國防部打臉：上限就是1.25兆

為何柯文哲怨恨陳菊 劉進興：因她是民進黨2018不再支持柯的關鍵聲音

海鯤潛艦成功潛航50米 吳釗燮發文獨家空拍視角

