追思劉金獅對抗國民黨獨裁 賴清德：面對境外敵對勢力須更團結
〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德今(31日)頒贈台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅褒揚令，追思其一生為台灣民主、自由與人權奮鬥。賴強調，過去一代對抗國民黨的專制獨裁、追求民主，如今則面對境外敵對勢力要併吞台灣，「我們這代人必須更加團結」。
賴總統今天上午前往濟南教會參加劉金獅的告別追思禮拜，並頒贈褒揚令，表彰其對台灣民主自由的貢獻，由劉金獅的兒子劉建宏代表接受。總統府資政邱義仁、文化部長李遠、民進黨立委李坤城、以及曾參與戒嚴時期民主運動的人權學者艾琳達等人皆出席。
賴清德致詞時表示，今天懷抱著非常不捨的心情，參加一生為台灣民主奮鬥、同時也是主內家人的劉金獅追思禮拜。劉出生於台灣民主聖地宜蘭蘇澳，12歲時與父親親眼目睹陳儀部隊持槍射殺無辜市民，親身見證二二八事件的恐怖，從此在心中種下台灣應該要獨立自主的信念。
賴清德說，劉金獅在1962年因被指控參加台灣獨立組織「興台會」而遭到逮捕，判刑入獄10年。即使遭受苦難、忍受折磨，其為台灣奮鬥的理念從來沒有改變。無論是參加民主運動或街頭連署，一生都是為了台灣的民主、自由與人權在奮鬥，也一心充滿對這片土地的愛。
賴清德提到，劉金獅出獄後，與所有受難者前輩共同成立台灣第一個「台灣政治受難者聯誼總會」，在第一線幫助受難者家庭，令人非常感動。劉金獅雖然已經離去，但其為民主台灣所打下的基礎會流傳永世，盼大家能繼承劉金獅的精神，繼續為台灣打拚。
賴清德指出，過去他們這一代是對抗國民黨的專制獨裁、追求民主；現今這一代人必須更加團結，因為面對的是境外勢力對台灣的威脅。相信劉金獅的精神不死，大家會更加團結，讓台灣更加安全、民主更加鞏固。
賴清德表示，他今天以總統的身分代表國家及人民頒發褒揚令，褒揚劉金獅對國家民主自由的貢獻。劉的一生如同《聖經．提摩太後書》第四章七節記載的經文「那美好的仗已經打過了，當跑的路已經跑盡了，當守的道已經守住了」，願劉金獅安息主懷，除去世間一切苦難，也願主擦去家屬的眼淚，讓大家繼續勇往直前。
更多自由時報報導
獨家》柯建銘、蔡其昌競選總召 「她」也報名民進黨團三長
傅崐萁扯特別預算加維保「4.5兆」 國防部打臉：上限就是1.25兆
為何柯文哲怨恨陳菊 劉進興：因她是民進黨2018不再支持柯的關鍵聲音
海鯤潛艦成功潛航50米 吳釗燮發文獨家空拍視角
其他人也在看
賴清德表態「1前提」願國情報告！最新民調結果出爐 林楚茵回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，中央政府總預算、國防特別條例至今仍遭擱置，將導致多項攸關民生的政策無法順利推動。總統賴清德先前表態，在符合憲政程序、內容不針對特定項目的前提之下，自己很樂意赴立院國情報告。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（29）日透露最新民調結果，顯示過半國人認為總統應進行國情報告，而民進黨立委林楚茵今（30）日也做出最新回應。民視 ・ 23 小時前 ・ 215則留言
川普最快週日下令開戰！美媒驚爆：斬首伊朗最高領袖
川普最快週日下令開戰！美媒驚爆：斬首伊朗最高領袖EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 71則留言
賴清德勸進選黨團總召？蔡其昌談對決柯建銘：總統希望我在立法院多幫忙
民進黨立法院黨團即將進行幹部改選，現任總召柯建銘爭取連任，而新潮流出身的民進黨立委蔡其昌昨（29）日也宣布投入總召選舉，被問到總統賴清德是勸進一說，蔡其昌表示沒有勸進，賴清德是希望在立法院能多多幫忙。對於外界解讀為「賴系」與「非賴系」對決，他則否認此說法，並強調跟柯總召感情不錯，政黨政治往下走，這是必然的過程。媒體詢問是否受到總統勸進參選，蔡其昌表示，「沒有......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 26則留言
細數黃國昌在立院最後一夜！她：權貴被解套
[NOWnews今日新聞]昨日為立法院第四會期最後一天，也是民眾黨立委黃國昌立委任期最後一次院會，藍白卻聯手通過爭議法案。對此，政治評論員吳靜怡今（39）日表示，黃國昌的立法院最後一夜，民主被清倉，國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 3則留言
賴清德籲在野勿推翻台美談判成果 黃國昌轟「自導自演」：根本還沒送到立院
民眾黨不分區立委兩年條款屆滿，除陳昭姿為推代理孕母法案、劉書彬任期至2027年，其他6名白委都將卸任。針對總統賴清德日前呼籲，在野黨團勿推翻台美談判成果，即將卸任民眾黨團總召的黃國昌今天（30日）在記者會痛批，總統帶頭造謠，台美談判具體協議內容根本還沒送到立院，「這是哪門子民主政治？」鏡報 ・ 1 天前 ・ 15則留言
劍指伊朗？中東美軍艦增至10艘 規模堪比對付委內瑞拉｜#鏡新聞
中東地區戰雲密布！截至昨天（1/29）為止，美國總統川普共部署10艘軍艦到中東海域，疑似要對伊朗採取攻擊。因為這樣的龐大軍艦規模，已經和今年初美軍在偷襲委內瑞拉行動前，在加勒比海部署的兵力規模相當。然而，歐盟與美軍卻不同調，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯昨天（1/29）宣布，將伊朗革命衛隊列為「恐怖組織」進行制裁，但仍堅持中東不需要有另一場戰爭。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言
新竹縣藍營黨內互打 徐欣瑩：支持開放參選
[NOWnews今日新聞]國民黨新竹縣長初選殺的刀刀見骨，副縣長陳見賢、藍委徐欣瑩激戰，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今突發表聲明，宣布將辭去黨部主委一職。不過，徐欣瑩似乎仍不願接受，今（29）日宣布，支...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3則留言
蔡其昌曝參選總召心路歷程 若接掌黨團：朝野要多溝通、多理解
[Newtalk新聞] 民進黨團幹部改選最快將於2月24日舉行，民進黨立委蔡其昌昨（29日）宣布投入總召選舉後，外界持續關注其參選動機與未來黨團運作方向。蔡其昌今（30）日接受媒體聯訪時，針對參選決定的轉折、是否會堅持參選到底，以及未來如何與在野黨協商等議題作出回應，並強調民主政治的核心仍在溝通與討論。 媒體問到，先前黨內曾多次傳出勸進聲音，但他當時並未表態參選，究竟是何種轉折讓他決定在新會期投入選舉？蔡其昌表示，這段時間思考相當久，過程中既有個人因素，也有身為 民主進步黨 政治工作者所應承擔的責任，內心確實有過拉扯。 蔡其昌說，最後還是認為這是一份使命，是必然要承擔的責任，因此決定接受挑戰，投入參選。 至於若黨內協調未果，最後仍出現現任總召柯建銘同時參選情況，是否會堅持到底？蔡其昌則回應，協商結果仍待觀察，目前討論仍屬假設性問題，「協商再說」，並強調距離改選仍有時間，毋須過度揣測。 另外，媒體提及，綠委王世堅曾認為柯建銘的風格較為強硬，並主張未來應加強與在野黨的協調與溝通，詢問蔡其昌若當選總召，對朝野協商有何看法。蔡其昌認為，民進黨本來就是一個多元、開放討論的政黨，每位委員都有自己的新頭殼 ・ 1 天前 ・ 3則留言
嘆審查藍自肥法案！蘇巧慧：有愧人民託付
[NOWnews今日新聞]立法院本會期昨（30）日落幕，藍白以人數優勢，強闖爭議法案，包含不當黨產條例修法、衛星廣播電視法修正案，以及攸關立委助理費修法。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（31）日受...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 4則留言
徐欣瑩拋「不受黨內不公體制束縛」 鄭麗文低調回應
國民黨31日舉行中常委投票，國民黨主席鄭麗文投票時，被問及有意角逐新竹縣長的立委徐欣瑩針對新竹市長初選表示，將義無反顧不再受限於黨內不公體制的束縛，此言一出，讓外界揣測她是否有可能退黨參選，此外還有立法院30日三讀《衛星廣播電視法》不過NCC直接稱未溯及既往「中天不適用」。不過，鄭麗文皆僅簡單回應「改天再聊」。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6則留言
脫黨選新竹縣長？徐欣瑩撂狠話了 竟嗆：不接受黨內不公體制束縛
即時中心／高睿鴻報導年底九合一大選將至，新竹縣長楊文科因任期屆滿，國民黨內多方勢力摩拳擦掌、有意接棒，藍委林思銘、徐欣瑩、副縣長陳見賢，都先後表態角逐意願；不過後經協調，林決定退選。想不到，剩餘兩人的紛爭竟仍越演越烈，陳見賢遭質疑，在握有黨部機器的情況下，堅持不比「全民調」；但他也反打苦肉計，宣稱自己「成為抹黑、斷章取義與造謠的對象」。對此，徐欣瑩今（30）日再次重砲出擊，抗議陳見賢操縱黨務。民視 ・ 16 小時前 ・ 3則留言
徐欣瑩表態支持黨內開放參選 藍營竹縣長初選白熱化
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 相關制度與遊戲規則持續引發討論，國民黨2026年新竹縣長黨內初選競逐升溫，立法委員徐欣瑩今(29)日表示，一貫主張初選制度應以「公平、公正、公開」為最高原則，雖然黨中央已拍板採取民調與黨員投票七三制，但自己仍多次向黨中央反映，初選方式必須讓所有參選人站在同一條起跑線上，避免任何制度性爭議。 徐欣瑩指出，新竹縣黨部同志...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
害怕想起來？中國國防部被狂問張又俠 記者會文字實錄「全部被消失」
中國解放軍高層頻頻被整肅，中共中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立日前也落馬，遭到立案調查。然而，中國國防部29日下午召開例行記者會，遭到媒體輪番問了約10個相關問題，發言人蔣斌還要求不要妄加揣測，稱反對對反腐行動的汙衊抹黑。但尷尬的是，中國國防部29日晚間在官方網站公布的「記者會文字實錄」，所有有關張又俠和劉振立的問題「全部被消失」，兩人的名字完全沒有出現。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
立院組織法修正三讀 助理費法制化
立法院本會期昨（30）晚落幕，藍白強勢三讀《立院組織法》，將助理費法制化，定於下屆實施；另外，攸關中天復台的《衛廣法》與救國團解套的《黨產條例》也闖關成功，行政院痛批違憲，將提救濟。唯有《住宅法》獲朝野共識，未來社宅將保留2成給婚育家庭。公視新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
軍事迷好嗨! 海鯤號首度潛航測式 專家:進度順利
南部中心／陳姵妡、陳家祥 高雄報導國造潛艦海鯤號今天進行第七度海測，表定首度進行水下50公尺的潛航測試，台船及海軍高層登艦陪同，軍事迷更是一早到場，要見證歷史性的一刻。綠營立委呼籲，在野黨不要再阻擋國防預算和攸關保護台灣重要戰力的後續艦建造預算，而軍事專家認為，比較各國潛艦製造期程，海鯤號的進度是順利的。大批軍事迷，帶著自製的國旗，開心揮舞旗幟，迎接海鯤號出港，要見證首次潛航。（圖／民視新聞）軍事迷：「海鯤艦，加油。」眾人熱情歡呼，迎接國造潛艦海鯤號，週四進行第七次海測，更預計首度進行潛航，清晨就有軍事迷遠道而來，拉起紅布條，一起為海鯤號加油！軍事迷：「畢竟是我們國造的潛艦，所以很支持它，也希望它一切能順利成功。」軍事迷：「很興奮啊，我本身是海軍迷，我關心海軍很久了。」正式進行潛航測試的海鯤號，打算在外海淺水域，進行下潛50公尺的潛航，測試聲納跟動力系統，未來將分階段逐步下潛，最後將會執行200公尺潛航。更傳出包括台船、海軍高層，都一起登艦參與測試，見證歷史性的一刻。軍事專家紀東昀：「伸出潛望鏡跟呼吸管，來進行包括聲納，動力系統還有水下計程儀，這部分的測試，以及它整個水密艙跟壓力殼，在各個深度的表現，所以今天是一個淺水域的測試。」台船整理近年各國潛艦製造期程，秀出數據，反駁海鯤號工期長、價格高的指控。（圖／民視新聞）國造潛艦海鯤號，2020年開工，隔年11月安放龍骨，原訂去年11月交艦，因期程後延，引發外界質疑整個工期是否延宕。軍事專家紀東昀：「以各國目前原型艦，它整個建造跟測試的期程來比較，台船的速度，其實是比一般國家都還要快。」民進黨立委王定宇：「我們也希望在野黨，看到國軍弟兄這樣的努力，台船這樣的打拼，不要再杯葛相關預算，後續艦的建造國防年度預算，或者國防特別條例相關的付委，能夠盡快按照程序來走。」不只立委喊話在野黨別杯葛預算，台船更秀出各國潛艦製造期程，反駁海鯤號工期長、價格高的指控。但海鯤號順利來到潛航測試，也是國艦國造新的里程碑，潛艦後續交艦進度，也受到外界高度關注。原文出處：海鯤號首度潛航測式 專家比較各國製造期程：進度順利 更多民視新聞報導"海鯤號"現身高雄港 專家:估移泊準備潛航測試國造潛艦"海鯤號"第6度海測 為確保潛航能萬無一失「四個小朋友、少棒奪冠」要再見了 央行今起徵求新版紙鈔圖像「不會有政治人物」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
遭控出動假黨工拉票致長輩跌倒 徐欣瑩駁：不實指控
新竹縣 / 綜合報導 國民黨新竹縣長初選，發生衝突事件！前(27)日下午，有兩名自稱黨部志工的女子，到竹北市，拜訪73歲的婦人，替立委徐欣瑩拉票，但沒有出示證件，婦人認為對方身分可疑，想留下文宣，沒想到被推擠後摔倒，兩人沒幫忙還離開現場。老婦人就醫診斷有腦震盪！徐欣瑩辦公室針對爭議，表示一向堅持理性文明的選舉，嚴正抗議不實指控；陳見賢辦公室則表示，嚴厲譴責欺騙及暴力行為。當事國民黨員章小姐說：「她就拿文宣出來嘛，我一看到徐欣瑩的，我就很火啦。」老太太彎著腰想從黑外套女子，手提袋裡抽出文宣當作證據，同行的紅外套女子用力甩開，一隻手緊緊抓住提袋，另一手指著老太太像在警告，同伴趁隙搶走提袋往前逃跑，老太太重心不穩跌倒頭部著地，躺著一動也不動兩人卻只看了一眼，就三步併作兩步飛也似逃離現場。當事國民黨員章小姐說：「妳家還有誰還有誰還有誰，黨員，我說怎麼那麼，(妳怎麼那麼清楚)，對啊，我就那時候我就愣住，我們黨部怎麼黨籍資料，怎麼可以外洩，我就非常氣憤，我說妳怎麼會有這個資料，她說我是黨部派出來的志工。」73歲的婦人經檢驗，頭部有外傷併有腦震盪，頭皮和右邊膝蓋也有挫傷，讓她最生氣的是，自稱黨工的兩名女子，竟然眼睜睜看著她摔倒在地，漠不關心，新竹縣議員(國)蔡志環說：「就算妳走在路上，妳看到有長輩跌倒的時候，妳難道不會先把她扶起來嗎，妳今天來家戶拜訪，妳的目的是什麼。」國民黨新竹縣長初選激烈，新竹縣副縣長陳見賢，和立委徐欣瑩都極力爭取，確定以民調和黨員投票七三制來決定，但新埔鎮關西鎮竹北市，陸續有好幾組年輕人，自稱是新竹縣黨部志工沒有出示證件，卻掌握黨員資料做家戶拜訪。國民黨新竹縣黨部書記長盧麗娟說：「我們新竹縣黨部，沒有派任何的黨員，或者是黨工，或者是志工，到府拜訪。」對此陳見賢辦公室表示，嚴厲譴責任何的欺騙及暴力行為，而徐欣瑩辦公室針對爭議，表示一向堅持理性文明的選舉，嚴正抗議不實指控，而根據了解，2名女子的確是黨員，究竟為何能掌握個資，對初選是否造成影響，還有待追查。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
法案大清倉！ 助理費.黨產.廣電等...藍綠高分貝交鋒
台北市 / 綜合報導 立法院這個會期的最後一天，進行了「法案大清倉」，包含住宅法、黨產條例、衛星廣播電視法修正案，而晚間立法院組織法、藥事法、藥害救濟法，也全都三讀通過，但是議場內火藥味濃厚，討論到助理費修法時，藍綠更為了「圖利誰」數度交鋒。立法院長韓國瑜說：「等一下晚餐，我們就吃漢堡跟披薩。」立院會期最後一天，晚餐後繼續審法案，但院會現場火藥味濃厚，雙方為了助理費持續互槓。立委(民)吳思瑤說：「將立法院對於助理的各類補助費用，都視同於對立委個人的補助，圖利自家的立委，更要為自己涉及貪污的立委來脫罪。」立委(國)牛煦庭說：「行政院提出來的民代支給條例，就明列，民代助理就是補助款，行政院在幫詐領助理費的這些議員除罪嗎，回答我。」立法院長韓國瑜說：「立法院組織法，修正通過。」立法院組織法修正通過，會期尾聲法案大清倉，包含住宅法、黨產條例，還有衛星廣播電視法修正案，晚間立院組織法藥事法藥害救濟法，也全都三讀通過，朝野在多個法案中爆發激烈爭執，更數度發生推擠口角，然而院版軍購案，則依然被暫緩列案。立法院國民黨團總召傅崐萁說：「什麼時候錢要付完，什麼時候武器要能夠到位，而且要接受全國國人託付，對賴清德的詢答。」立委(民)鍾佳濱說：「軍購條例，再度被丟包，第10次被擋，只有將民眾黨的軍購特別條例，交付審查而已，再一次地證實了，國眾無視於台灣國防的需要。」最終由民眾黨團自提版本順利付委，仔細比較看看，黨版預算上限4千億元一年一期，海馬士多管火箭飛彈系統等5種項目，刪除「台灣之盾」相關配套，而院版以總額1.25兆元分8年執行，內容包含遠程打擊飛彈等共7類項目，隨著第四會期落幕，立院烽火仍持續延燒。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
快簽核武協議！ 川普10艦合圍伊朗要脅「攻擊將更慘烈」｜#鏡新聞
伊朗爆發血腥鎮壓國內抗議一個月後，美國總統川普再度祭出極限施壓，不只派出林肯號航艦打擊群，美軍在該區域的軍艦總數已經增加到10艘。川普更發出最後通牒警告德黑蘭如果不在核武協議上低頭，美軍隨時會展開震撼教育。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 105則留言