追思周妹老菩薩 子女圓滿捐榮董
馬來西亞新山慈濟志工周妹，去年11月中旬安詳離世，享壽84歲。慈濟志工與親友為她舉辦追思會，眾人用虔誠的誦經聲，陪伴她完成人生最後的旅程。晚年的她，雖然行動不便，但仍積極參與慈濟活動，以身作則影響身邊的人，成為別人學習的榜樣。往生前，孩子們也幫母親布施，圓滿她想成為慈濟榮譽董事的心願，為她的人生留下圓滿的句點。
在莊嚴的告別儀式中，志工虔誠唱誦無量義經，陪伴周妹走完人生的最後一程。
慈濟志工 張傳芳：「她是說 她病好了之後，她出院 她要參與經藏的演繹，我們就祝福她，然後我們又跟她說 一起加油，我們一起來完成這次的經藏演繹，不過就沒想到 過了兩天，我們就收到她的往生的噩耗，所以心裡面其實非常地不捨。」
即使行動不便，周妹生前也不曾停下腳步，依然身體力行用行動付出。
周妹的二女兒 黃嫊媚：「她雖然是行走不便，她也是愛去募款，他們(民眾)以為她為自己募款，(就問)老菩薩 你這樣老了，還募款嗎 (我母親說)沒有，我是做慈善 我幫忙慈濟，所以她的募款箱都特別多人捐款。」
周妹的兒子 黃勁翰：「我覺得我媽媽沒有遺憾，她有一個更大的心願，就是她要完成她的榮董。」
媽媽的遺願，孩子們一直放在心裡。
周妹的二女兒 黃嫊媚：「那筆錢 她原本是想要，分給我們姊妹 我們是想，我們不需要妳的錢，你就去圓滿妳的願。」
慈濟志工 鄭瑞英：「 她孩子每個很孝順她， 圓滿她的心願 圓滿她的榮董，祝願周妹師姊，換一個健康的身體，來行菩薩道， 生生世世在菩提中。」
周妹的大女兒 黃嫊清：「她也是叫我們要好好相處，兄弟姊妹這些囉，我們也是長大了 希望她放心，不用有 想說掛念我們 安心。」
在眾人的祝福聲中，祈願周妹能乘願再來，繼續行善人間。
