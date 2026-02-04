追思大S卻接袁惟仁噩耗！陶晶瑩心情潰堤 曝圈內老友「私下金援8年」內幕

音樂人「小胖老師」袁惟仁（右）過世，讓陶晶瑩（左）一時悲傷難以接受。翻攝飛碟聯播網YT頻道、袁惟仁臉書

音樂人「小胖老師」袁惟仁2日傳出在家中辭世，享年59歲，噩耗震撼演藝圈。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中談及此事，坦言當時正在參加S家晚宴，席間還在追思大S，未料隨即傳來摯友死訊，當時心情當場潰堤，正巧遇到也是《星光大道》老班底的康康，兩人相擁而泣，她悲痛表示：「很氣小胖，有時候不知道好好珍惜自己身體的健康。」

眾星默默資助袁家8年 袁惟仁名曲版稅「早已賣斷」

袁惟仁2018年在上海腦溢血倒下後，臥床抗病長達8年，陶晶瑩在節目中特別點名張宇、十一郎夫婦、黃韻玲、陳子鴻、巫啟賢、吳宗憲及康康這些同年代出道的歌手好友，這幾年來從未間斷過對袁家的援助，共同負擔小胖老師的醫藥費、生活費以及孩子的學費，「其實大家都蠻熱心，所以聽到都很不捨。」

廣告 廣告

陶晶瑩（左）和袁惟仁擁有多年交情。翻攝飛碟聯播網YT頻道

袁惟仁生前才華橫溢，曾創作出那英〈征服〉、王菲〈執迷不悟〉及陶晶瑩〈離開我〉等無數華語經典，然而陶晶瑩透露，袁惟仁許多名作的版稅其實早已賣斷，意味著即便後人如何傳唱，實質的版稅收入也無法直接回饋給他的家人，「就算我們再怎麼唱也無能為力。」

事實上，陶晶瑩與袁惟仁的革命情感始於選秀節目《超級星光大道》，兩人在評審席上的默契成為節目經典，交情超過20年，陶晶瑩得知死訊後，心情極度沉重，當時僅能以「非常難過、非常難過」表達哀悼。



回到原文

更多鏡報報導

吳宗憲憶袁惟仁最後作品竟是「周杰倫神曲」！ 曝秘密群組「每一年都匯款」

袁惟仁病逝／從才子佳人到「隱忍外遇13年」遭小三電話挑釁 陸元琪30年愛恨糾葛「隨菸味畫句點」

陸元琪離婚9年「道歉袁惟仁」！心碎揭前夫「離世前異狀」 客廳突冒菸味「與空氣談話」

大S遺照首曝光！ 小S催淚致詞：我媽今天的心洞應該被填滿了