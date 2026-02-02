追思大S成溫暖聚會 小S大喊「姊妹淘們come on」與阿雅、范曉萱高歌

小S在風雨中現身紀念追思會，具俊曄身形明顯消瘦。（讀者提供）

大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄親自設計的大S紀念雕像，也在下午2點在風雨中舉行揭幕儀式，由S媽、具俊曄和小S（徐熙娣）一同揭看布幕。雕像上大S身穿飄逸洋裝，頭髮紮了公主頭髮型，還別上蝴蝶結，碑文上更寫下具俊曄對愛妻大S的思念，讓與會親友看了感到鼻酸。

具俊曄在碑文上寫下對大S的思念。（讀者提供）

大S紀念追思會一開始會場還傳來笑聲，但S媽和小S揭開紀念雕像時，S媽疑似趴在雕像痛哭，讓現場氣氛也變得凝重，而小S也坦言「這段時間流了很多眼淚」，語氣中明顯透露出對大S的思念之情。

今（2）日下午2點15分，由具俊曄親自操刀設計的大S紀念雕像，於新北金寶山正式揭幕。隨著具俊曄親手拉開粉紅色布幔，一座以白色系為主體的雕像映入眼簾，細膩刻畫出大S生前優雅溫柔的形象，現場頓時瀰漫濃濃思念氛圍。

雕像中的大S雙手交疊於胸前，雙眼微閉，神情安詳，嘴角帶著一抹淡淡微笑，頭上繫著象徵她少女心的蝴蝶結，一襲百褶長裙線條流暢，裙襬彷彿在雨中隨風輕輕擺動，宛如她優雅轉身、靜靜告別塵世。揭幕瞬間，細雨綿綿，氣氛格外感傷。

大S紀念雕像曝光。（讀者提供）

儀式中，小S一聲呼喊「姊妹淘們come on」，與范曉萱、阿雅等好友現場高歌。儘管天候不佳，但大S生前深厚的人緣，讓整場追思儀式宛如一場溫暖的聚會，在《姊妹情深》的歌聲中，陪伴她優雅告別。

儀式開始前，具俊曄身穿駝色長版大衣，神情肅穆，緊緊挽著S媽步入會場，身形明顯消瘦，眼神中滿是對愛妻的不捨。S媽一度離席休息，稍早回到現場時，面對媒體關心，她親切揮手並雙手合十，低調表示：「很好、很好，謝謝關心。」

大S過世一週年具俊曄身形明顯消瘦。（讀者提供）

現場同時播放大小S合唱的《姊妹情深》，這首由大S填詞、王治平作曲的作品，道盡姊妹間的深厚情感。小S與老公許雅鈞神情哀戚現身，黑范夫婦、蔡康永、吳佩慈、楊丞琳、羅志祥、陶晶瑩、賈永婕、王偉忠、許茹芸夫婦等演藝圈好友也冒雨到場致意，言承旭、周渝民、大姊大邱瓈寬低調現身；具俊曄當年「酷龍」搭檔姜元來更跨海來台，昔日宣布分手的王柏傑與謝欣穎同框現身，也令人意外。

