追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明

（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高度關注。不少演藝圈好友與親人到場追思，但大S的一雙兒女全程未出現，再次成為討論焦點。大S前夫汪小菲的現任妻子馬筱梅回應稱，孩子因在北京寒假期間無法返台。

據了解，紀念雕像於昨下午在細雨中揭幕，這座雕像由大S遺孀具俊曄親自參與設計，造型與象徵元素寓意深遠。大S的母親在儀式上情緒激動擁抱雕像，妹妹小S徐熙娣也到場致意，親友間互相扶持追憶往事。多位圈內人士，包括范曉萱、阿雅、吳佩慈等人均現身悼念，場面感傷而溫柔。

廣告 廣告

雕像揭幕儀式安排在大S忌日舉行，被視為家屬對這位藝人與母親深切情感的象徵。據悉，雕像旁配置部分象徵性設計與造型細節，都是具俊曄試圖透過作品傳達情感與愛意。

圖／雕像旁配置部分象徵性設計與造型細節，都是具俊曄試圖透過作品傳達情感與愛意。（翻攝 具俊曄 IG）

不過，儀式上全程未見大S兩名兒女身影。隨著照片與畫面在社群平台流傳，相關討論迅速發酵。對此，馬筱梅日前在直播中表示，孩子目前正在北京放寒假，因此無法返台出席；她強調孩子日常生活有汪小菲陪伴，並由家人及保母共同照料，安排妥當。

有媒體指出，這並非兒女首次未出席與母親相關的公開儀式。大S去年告別式時，孩子也未現身，當時馬筱梅曾表示未接獲S家相關通知，是透過網路得知消息，與外界一樣感到突然。

更多引新聞報導

大S逝世一週年追思 具俊曄守到最後 手寫信字字心碎惹淚

大S忌日揭雕像惹淚 親友齊聚追思 「七仙女」獨缺Makiyo

