追思對象涵蓋共諜 鄭麗文：每個人都不需為政治信仰付出代價

出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」被質疑追思對象涵蓋高階共諜，鄭麗文表示台灣民主轉型幾十年，希望每個人都不要再為個人政治信仰付出代價。（圖：鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文今天（7日）出席「馬習會10週年研討會」時受訪證實，8日將會參加「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界質疑這項活動的追思對象也涵蓋高階共諜在內，鄭麗文表示，台灣已經民主轉型幾十年，是個充分尊重言論自由與思想的地方，她出席的目的就是希望兩岸和解、和平，強調每一個人都不需要再為個人政治信仰付出代價。

「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」的追思對象也包括1950年破獲中共安插在國民政府內部最高階將官、當年被國民黨政府下令槍決的共諜吳石，遭綠營批評「敵我錯置、令人錯亂」。鄭麗文說，國共內戰後，全球都因為東西陣營對峙而陷入冷戰時期，台灣在50年代也歷經肅殺的政治歷程與白色恐怖。鄭麗文表示，2005年加入國民黨，時任黨主席連戰就希望進行兩岸融冰、赴陸訪問，因此她一加入國民黨，就邀請當年228事件中被捕、坐過30年黑牢的白色恐怖代表人物，前往國民黨中央黨部遞交和平之鑰給連戰。

廣告 廣告

鄭麗文強調，當年在台灣有非常多共諜案，在中國大陸也有國民黨員遭到逮捕，甚至受到凌虐、犧牲生命、坐數10年黑牢，這是個歷史悲劇，希望這樣的悲劇不要複製、不要再發生，未來台灣人民都不要再因為政治理想或信仰，必須付出生命代價。（張柏仲報導）