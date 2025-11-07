追思師恩 〈杵音〉公演憶夏小婷映照生命之光

《圖說》杵音發表《這一季，夏天燦亮》新創作日前公演，以舞蹈歌頌師魂，照見生命之光。（杵音文化藝術團提供）

【民眾新聞葉柏成綜合報導】2025 年杵音文化藝術團年度製作公演《這一季，夏天燦亮》，以傳統阿美族馬蘭部落Macacadaay複音，與古謠單旋律交錯呈現，藉由70分鐘的樂舞表演，歌頌一位以生命奉獻舞蹈教育的美麗靈魂——夏天（夏小婷）老師。本劇以象徵與詩意手法，道出人性光輝與生命價值。

《這一季，夏天燦亮》公演於日前演出，杵音文化藝術團藝術總監高淑娟表示，以「夏天」為名，寓意雙關，以夏天為名，有一語雙關。既指部落盛典的豐碩與綻放燦爛與豐盈，也紀念去年十月離世的舞蹈老師夏小婷，以象徵方式道出人性的光輝，其貢獻一切，象徵豐碩的果實，也為舞蹈界注入新風貌與生命力。

夏小婷她來自廈門，在台灣教學8年，以人文關懷與舞蹈熱情深耕地方教育，啟發無數學童，也為台東舞蹈園地灑下藝術與愛的種子。高淑娟說，感念兩人因舞相識、相知相惜，形容她「如盛夏花開，38歲離世，短暫卻耀眼，為台灣留下不可磨滅的印記」。

《圖說》阿美族樂舞交織詩意劇場，杵音文化藝術團日前公演《這一季，夏天燦亮》新創作， 以歌與舞追憶夏小婷老師。（杵音文化藝術團提供）

高淑娟表示，夏小婷老師曾與杵音合作《守護者伊娜Ina》舞劇，並帶領學生共同創作《馬卡巴嗨》，在2019年北京舞蹈學院青少年舞蹈比賽中，從153件作品、兩千名舞者中脫穎而出，奪得最高榮譽金獎。這段共同奮鬥的經歷，成為《這一季，夏天燦亮》創作的起點與靈魂核心。

高淑娟說，杵音文化藝術團近年致力於以劇場形式保存部落文化與語言。透過歌謠與肢體演繹，呈現生命無論長短皆有其絢爛之美。本次舞碼，杵音以樂舞訴說部落與個人生命故事，傳達「人雖逝，光仍在」的情感，也期待透過音樂與吟唱讓部落的記憶再度被喚醒。

《圖說》杵音文化藝術團以樂舞追思夏小婷老師，以阿美族吟唱傳遞希望。年度製作《這一季，夏天燦亮》，以部落聲韻與生命故事感動觀眾。（杵音文化藝術團提供）

高淑娟表示，「越在地，越國際。」他們以部落母語吟唱、以故事編舞，展現語言復振的力量，也讓世界看見台東的文化深度。團員包括林素仰、黃愛花等人們，在與長輩學習歌謠的過程中，體會語言、文化與生活的連結，並以現代表演方式延續傳統精神。

杵音文化藝術團期望藉此作品，以藝術回應生命的流轉，用歌聲與舞步延續夏小婷的精神，杵音並規劃以田野調查與展演方式紀念夏天老師，透過策展介紹樂舞教師在部落文化中的關鍵角色，讓更多青年理解如何以音樂與舞蹈帶動社區發展。