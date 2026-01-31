追思政治受難者劉金獅 賴親頒褒揚令

總統賴清德（右）親頒贈褒揚令給台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅家屬。（中央社）

記者王超群∕台北報導

台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅追思會三十一日上午在台北市濟南教會舉行，總統賴清德親臨出席，並將褒揚令頒贈給家屬，表彰劉金獅一生為台灣民主、自由與人權付出的貢獻。

劉金獅於去年十二月三十一日辭世，享耆壽九十歲。賴清德致詞時表示，懷著不捨的心情前來追思，並指出劉金獅生於宜蘭蘇澳，二二八事件期間，曾與父親在基隆親眼目睹軍隊槍殺無辜市民，對其一生思想產生深遠影響。

賴清德指出，劉金獅其後因被指控參與台灣獨立相關組織而入獄十年，但出獄後並未因此退卻，反而與多位難友共同成立台灣政治受難者聯誼總會，亦為現今台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會之前身，長期站在第一線關懷政治受難者生活處境。

賴清德表示，劉金獅一生心繫這片土地，即使遭逢迫害與折磨，追求民主自由的理念始終未曾動搖，無論在民主運動或公共議題皆積極投入，為台灣轉型正義奠定重要基礎。

總統強調，期盼社會各界能傳承劉金獅的精神，在面對內外挑戰時更加團結，持續守護台灣的民主成果，讓自由人權的價值世代相傳。