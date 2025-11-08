追思白恐「共諜」 鄭麗文：不能再憂讒畏譏

國民黨主席鄭麗文，今（8）出席「白色恐怖追思大會」，三度「90度鞠躬」獻花；但其中悼念對象，包含當年潛伏在國軍裡面的「中共間諜」吳石、陳寶倉等人，引發黨內質疑。對此，鄭麗文強調，不能再為選票考量而扭曲歷史，這場活動也不是將「吳石」作為主角。

國民黨主席鄭麗文，8日出席「50年代白色恐怖受難者追思大會」。(圖/TVBS)

在追思大會上，鄭麗文表示自己是自由民主體制的信仰者，並強調「我雖不認同你的主張，但我誓死捍衛你說話的權益」。她認為為政治受難者平反是必須走的路，不能瞻前顧後、憂讒畏譏。值得注意的是，當現場播放中共為死難同志創作的「安息歌」時，鄭麗文並未跟唱，顯示她在參與活動的同時，仍保持一定的立場界線。

但對於黨內的質疑聲浪，鄭麗文解釋吳石是「懷有任務的情報工作者」，與一般因政治思想而被迫害的政治犯有所不同。她特別強調活動的相關海報和資訊都沒有提到吳石，「從來沒有以吳石先生作為一個祭悼的對象」。這番說明旨在澄清外界的誤解，表明她參與活動的立場。

然而，鄭麗文的態度與同黨的台北市長蔣萬安形成對比。蔣萬安認為應該追思的是為中華民國奉獻的前輩，顯示黨內對此議題存在不同看法。當被問及是否感到被黨內誤解時，鄭麗文表示「不會不會，只要有說明就好了」，展現出她面對質疑時的坦然態度。

鄭麗文最後呼籲大家不要再因為選票考量或政黨利益而扭曲、簡化過去的歷史，「不能只著眼於政黨利益」。不能只著眼政黨利益，面對種種質疑，鄭主席的態度依舊很堅定。

鄭麗文出席的「50年代白色恐怖受難者追思大會」場邊，設有悼念看板，將吳石、陳寶倉等共諜列為犧牲烈士。(圖/TVBS)

