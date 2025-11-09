追思超人醫師徐超斌 賴總統：用生命守護原鄉醫療

（中央社記者陳婕翎台北9日電）被譽為「超人醫師」的台東南迴地區醫師徐超斌日前逝世，南迴基金會今天舉辦追思會，總統賴清德到場頒贈褒揚令，表彰徐超斌實踐醫者仁心的精神，燃燒生命點亮原鄉醫療之路。

徐超斌近年飽受癌症之苦，仍堅持在台東南迴地區巡診，於今年9月18日逝世，享年58歲。南迴基金會今天在徐超斌的母校台北醫學大學舉行「南迴有光，在路上」追思會，賴總統現身頒贈褒揚令，由徐超斌的妻子接下後，賴總統緊握徐妻的手給予安慰。

「愛，不是我們要去的方向，而是我們出發的起點。」賴總統在致詞時引用徐超斌生前的信念，並表示今天代表國家頒發褒揚令給徐超斌，是表彰徐超斌致力改善偏鄉醫療資源不均的問題，是醫界的模範與典範，也表彰其不畏病痛，堅持巡迴與照看生命到最後一刻。

賴總統表示，徐超斌燃燒自身生命，點亮原鄉醫療之路，溫暖所有族人，更讓大家看見醫師偉大的態度與胸襟。出身於台東縣達仁鄉土坂部落的徐超斌，從台北醫學大學畢業後，曾在奇美醫院任職，是院內首名內外科兼修的醫師。

賴總統提到，徐超斌一直有個夢，就是提升家鄉醫療資源，徐超斌放棄急診主治醫師高薪職位，毅然決然返鄉，擔任達仁鄉衛生所主任，開啟貢獻一己之力、在南迴公路上奔波巡迴的日子，時常一天開100多公里的車，只為服務鄉親的醫療需求。

賴總統表示，徐超斌不分平日假日、全年無休看診，還開設夜間門診，致力改善南迴4鄉，也就是達仁、大武、金峰、太麻里的醫療資源。然而徐超斌卻在2006年因過勞中風，左半身癱瘓僅休養幾個月，就重返職場，繼續守護原鄉，這股精神吸引許多人追隨，投入偏鄉醫療行列。

賴總統強調，徐超斌所作所為已超越一般醫師的關懷，不僅強化偏鄉、原鄉的醫療品質，更把目光放到社區健康促進及長照資源，同時提供獎助學金給清寒學子，開辦愛心巡迴巴士與偏鄉長者關懷等，因此贏得「台灣史懷哲」與「超人醫師」的稱號。

賴總統表示，雖然南迴醫院尚未成立，但徐超斌已在2023年6月設置南迴診所，並擔任院長，作為南迴醫院設置的里程碑。徐超斌與鼻咽癌等惡疾奮鬥，仍心心念念患者及家鄉，倡議偏鄉醫療進步等議題，更造成實質政策改變。徐超斌貢獻一切，是永恆的光芒，引領更多人往理想邁進。（編輯：張雅淨）1141109