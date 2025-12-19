追悼雪梨海灘槍案罹難者 數百人海中祈福

（中央社雪梨19日綜合外電報導）澳洲猶太社群今天聚集在雪梨的邦代海灘（Bondi Beach）舉行祈禱儀式，同時有數以百計泳客和衝浪者划水進入海中，以悼念在光明節慶祝活動中遭槍擊身亡的15名罹難者。

槍擊案犯嫌阿克拉姆（Sajid Akram）和兒子納維德（Naveed Akram）14日在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）向參與猶太節日「光明節」（Hanukkah）活動的群眾舉槍掃射，造成15人喪生。

當局表示，這起澳洲近30年來死傷最慘重的槍擊案，似乎是受到「伊斯蘭國」（Islamic State）鼓動。警方已加強巡邏和警力部署，以防止進一步的暴力事件。

路透社報導，警方昨天晚間表示，他們在接獲「可能有人正在策劃一場暴力行動」的情報後，於雪梨西南部攔截了兩輛汽車並拘留了7名男子。

澳洲警方稱，這些男子為警方熟知人士，很可能與邦代槍擊案兩名犯嫌一樣，涉及極端伊斯蘭意識形態。

新南威爾斯州警察局副局長哈德遜（David Hudson）告訴澳洲廣播公司電台（ABC Radio）：「我們掌握一些跡象，顯示邦代是他們昨天可能造訪的地點之一，但現階段沒有具體的意圖或證明。」

哈德遜說，警方查獲了一把刀，但沒有槍枝。

英國「衛報」（The Guardian）報導，今天在邦代海灘上，泳客們進入水中以示團結，而在攻擊現場的祈禱儀式中，則宣讀了罹難者的姓名。

在槍擊案發生後，這個澳洲最著名的海灘已逐漸重新開放。

數以百計衝浪者和海灘遊客重返邦代的水域，向槍案罹難者致敬。空拍畫面顯示，泳客和衝浪者在海中圍成一個巨大的圓圈，靜靜地隨著平緩的波浪悼念逝去的生命。

猶太社群領袖形容，在加薩戰爭以來反猶太事件激增、恐懼加劇之際，這樣的支持令人深受感動。

雪梨中央猶太會堂（Central Synagogue）的拉比艾肯布拉特（Yosef Eichenblatt）在參加完划水追悼活動後告訴澳洲廣播公司新聞網（ABC News）：「過去兩年，很多人一直在質疑我們在澳洲是否還受歡迎，因為我們每週都看到有人在街上叫囂要我們去死。」

他說：「所以看到如此湧現的愛與支持，真的非常暖心。這真的很療癒人心。」（編譯：李佩珊）1141219