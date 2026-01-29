追憶曹西平 小冬瓜親曝邱瓈寬俠義力挺

〔記者林南谷／台北報導〕已故資深藝人曹西平27日舉行追思會，今(29)日上午負責告別式的殯葬業者小冬瓜在臉書發文，特別提及追思會圓滿落幕，特別感謝資深導演邱瓈寬。

小冬瓜坦言隨著曹西平「率真・謝幕」追思會圓滿落幕，心中那顆懸著的大石，終於可以稍稍放下，他說在這段時間裡，有太多需要感謝的人，但第一個感謝，想先獻給演藝圈永遠的俠女－邱瓈寬。

事情真的發生得太突然了，小冬瓜透露自從曹西平過世以來，他乾兒子小俊一直處在一種「還不敢相信這是真的」狀態裡，情緒非常低落，能夠承擔與處理的事情其實相當有限，身為團隊，他們盡力協助整體的策劃與安排，但現實是，即便我們已經對外公布了追思會的相關資訊，仍因為網路演算法與資訊分眾的關係，許多演藝圈前輩第一時間其實並不清楚細節。

廣告 廣告

眼看追思會的日子一天一天逼近，小冬瓜透露邱瓈寬始終放不下心，「她很清楚，也很在意：一定要讓四哥被風風光光地送最後一程。」於是，邱瓈寬在百忙之中，親自拿起電話，一通一通地聯繫，「不只是幫忙號召朋友，更協助我們團隊後續的對接與整合，讓這份滿載情義的名單，能夠完整、體面地呈現。」

小冬瓜也說，邱瓈寬與藍心湄也在第一時間到靈堂致意，關心他們是否還有需要協助的地方，給予了非常多實質而溫暖的支持，讓這場追思會能夠如此圓滿。他說，認識邱瓈寬將近10年的時間，雖然見面的次數不算多，但每一次遇見，幾乎都是她俠義地挺身而出。

小冬瓜這樣形容他眼中的邱瓈寬：「她總是替人排解困難，即便因此可能要承擔更多辛苦，甚至面對繁瑣而吃力的溝通，只要是她認定該做的事，她就義無反顧，也從不求任何回報，是一位我由衷敬佩的前輩。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

家人全神隱！曹西平唯一親人送別哭到泣不成聲 親訴最後告別

忍淚主持曹西平告別式！男星獻花「顫抖掩面痛哭」龍千玉不捨攙扶

立春做好「財富春耕」 2026下半年獲利多3成

67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」

