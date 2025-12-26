追憶2025逝世名人 大S、方大同、珍古德、教宗方濟各...致敬曾照亮人間的你們

2025年走到年末，翻開這一年的時光扉頁，從鎂光燈下、醫院手術台、外交談判桌到運動競技場，多位曾深刻影響時代的重要人物，今年相繼轉身離去。他們在不同的時刻告別人間，卻同樣在各自領域留下不可磨滅的作品、信念與成就。此刻回顧繁星殞落，是緬懷，也是致意，獻給所有已逝的故人們，無論名聲遠近，謝謝你們曾經存在，讓無數人的生命因此被照拂、被鼓舞、被改寫。

大S、方大同樂壇影壇再添離別 掌聲散場記憶不散

左起方大同、顏正國、大S（徐熙媛）、方基墨（Val Kilmer）。圖片來源：Reuters、Getty image、顏正國臉書。

2025年，台灣演藝圈告別的不只是明星，更是寫進集體記憶的一段時光。最令全台震驚不捨的，莫過於大S（徐熙媛）過年期間與家人赴日旅遊，卻不幸染上流感病逝，享年48歲。她的驟逝令外界錯愕，家人更難以接受，姊妹情深的小S，為此暫別演藝圈，直到金鐘獎才重新登台，向天上的姊姊喊話：「雖然妳不在的人生，真的很辛苦，但我一定會往前走的。」一番告白令人鼻酸。

2月，是個心碎的月分。月底，以R&B曲風打開知名度的音樂才子方大同，與頑疾低調抗爭5年後，仍不敵病魔早逝，享年41歲。他在病痛折磨下依舊對創作懷抱熱情，這份堅持令人動容。同樣抗病多年的台灣歌手坣娜，長期飽受紅斑性狼瘡之苦，10月因肺腺癌病逝，讓歌迷大感不捨，其優雅倩影與清亮嗓音，就此成為人間絕響

在這一年，還有許多台灣人熟悉的名字悄然遠去，包括「民歌之父」楊弦、「鑽石歌王」林沖、泰雅女歌手千百惠，以及演出《報告班長》系列走紅的張立威、《好小子》顏正國、被譽為「國民阿公」的資深演員林義雄等。他們或許離開了鎂光燈，但那些美好的樂章與影像，早已深植你我心中。

國際上亦有不少巨星殞落。以超現實風格聞名的鬼才導演大衛林區（David Lynch）在年初辭世，留下《穆荷蘭大道》《雙峰》等不朽經典；演而優則導的勞勃瑞福（Robert Redford），當年風靡萬千少女，贏得「好萊塢一代男神」美名，高齡89歲向影迷永別。還有因《蝙蝠俠》《捍衛戰士》走紅的動作片男星方基墨（Val Kilmer）、被譽為「昭和演技瑰寶」的日本男星仲代達矢、曾獲封「天才童星」的韓國女星金賽綸，以及周驄（ㄘㄨㄥ）、許紹雄、馮淬帆等多位港星，也都在今年相繼走下人生舞台，留給世人無盡追憶。

仁心仁術守護全民 名醫大愛永留後人

回首今年，醫護領域接連痛失多位人間菩薩。2月，「心臟外科傳奇」朱樹勳醫師告別人世，他一生創下多項「台灣首例」，手術刀下拯救了逾6000顆心臟；7月，重症名醫高國晉猝逝於辦公室，眾人不捨之餘，更盼喚起醫護過勞省思；9月，被譽為「超人醫師」的徐超斌病逝家中。他多年來奔走偏鄉，即便積勞成疾中風、罹癌，仍堅持守護南迴醫療，大愛精神榮獲總統親頒褒揚令。

超人醫師徐超斌追思會。圖片來源：總統府

11月，台灣首位執行骨髓移植的名醫陳耀昌，傳出離世噩耗。他不只是血液腫瘤權威、骨髓移植教父，同時也是橫跨醫界與文學界的奇才，晚年以《傀儡花》《斯卡羅》等歷史小說驚豔文壇，醫界與文壇為他的離開同感哀慟。同年告別塵世的文壇巨擘，還有現代詩人鄭愁予，他曾寫下傳誦半世紀的經典〈錯誤〉，91歲與世長辭，經典名句「我達達的馬蹄是美麗的錯誤」，將繼續迴盪在學子心中。

國際政要相繼遠行 歷史翻頁開啟新章

左至右下為前天主教宗方濟各（Pope Francis）、前行政院長張俊雄、美國前副總統錢尼（Dick Cheney）。圖片來源：Reuters、行政院網站、Getty image

政壇上，同樣失去多位歷史見證者。前行政院長張俊雄、前副院長邱正雄先後辭世，前者曾任美麗島事件辯護律師，是開啟民主門扉的推手；後者伴隨台灣走過亞洲金融風暴、921地震，是國家安度危機的重要基石。

外交圈亦痛失英才，曾在1996年台海危機扮演關鍵角色的前外交部長丁懋時，9月病逝，享壽99歲；被譽為「外交活辭典」的程建人，見證台灣退出聯合國、台美斷交等關鍵歷史，因血癌不治撒手人寰。此外，前交通部長郭瑤琪、前環保署長林俊義，以及辜振甫遺孀、婦運先驅辜嚴倬雲等政要名流，皆在今年畫下生命句點，象徵一個時代風華的落幕。

放眼國際政治宗教界，被視為美國史上最有權勢的副總統錢尼（Dick Cheney），因心血管宿疾病逝，傳奇生涯就此終結，各界同聲致哀，白宮更降半旗以示悼念。「泰國國母」皇太后詩麗吉（Queen Sirikit），一生為國奉獻近70年，深受人民愛戴，10月以93歲高齡辭世，舉國哀悼並進入為期一年的國喪。最令全球信徒不捨的，則是羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）的離世，他畢生關注社會公義和致力縮短貧富差距，溫暖慈悲的形象將永留世間。

跨領域巨人同年謝幕 精神不滅星火長明

左至右下為珍古德（Jane Goodall）、詹姆斯華森（James Watson）、喬治亞曼尼（Giorgio Armani）。圖片來源：Reuters、Getty image

在人文與科學領域，用一生守護黑猩猩的動物行為學家珍古德（Jane Goodall），10月與世長辭，噩耗傳出令各界心痛不已，她曾多次來台播種環保理念，啟發後人守護自然、珍惜生命。科學界則痛失兩位泰斗，共同發現DNA雙螺旋結構的「DNA之父」詹姆斯華森（James Watson），以及首位華裔諾貝爾物理學獎得主楊振寧，皆在高齡之年圓滿人生。而時裝界傳奇人物喬治亞曼尼（Giorgio Armani），縱橫時尚50年，最終以91歲高齡優雅告別亞曼尼帝國，為其傳奇一生畫下休止符。

體育界也送走了多位在球場上燃燒靈魂的時代巨人。擁有「火雲邪神」稱號的台灣撞球名將張榮麟，赴印尼參賽途中猝逝，令球迷愕然，他曾問鼎世界第一，為台灣寫下無數戰績。國際方面，NBA首位「千勝教頭」藍尼威肯斯（Lenny Wilkens），執教2487場比賽創下史上之最，成為籃壇傳奇，如今這位啟發無數球員的一代宗師，功成身退，在睡夢中安詳辭世；日本棒球界則送別了「棒球先生」長嶋茂雄，他曾與旅日球星王貞治共創棒球黃金時代，象徵日本職棒的熱血精神。逝世消息傳出後，包括大谷翔平等名將皆齊聲哀悼。

撰稿編輯：林思吟

審稿編輯：黃婉婷